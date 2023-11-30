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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الآلاف يشاركون بمؤتمر مستقبل وطن لدعم السيسي بدسوق في كفر الشيخ.. صور

مؤتمر لدعم السيسي
مؤتمر لدعم السيسي في الانتخابات الرئاسية

شهدت مدينة دسوق بكفر الشيخ، اليوم، انطلاق فعاليات المؤتمر الجماهيرى الحاشد لحزب مستقبل وطن بالمحافظة، بحضور قيادات الحزب والقيادات السياسية والشعبية والتنفيذية وأعضاء مجلس النواب والشيوخ وممثلى الأوقاف والأزهر والكنيسة، وطاهر أبو زيد وزير الرياضة الأسبق والفنان سامح الصريطى، والآلاف من المواطنين.

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قال اللواء يحيى عيسوى، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن بالأمانة المركزية، من محافظة الكرم والشهامة كفرالشيخ، نبعث التحية من هنا لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى ونقول إننا فى لحظة تاريخية من تاريخ مصر ليظهر المخلصون من أبناء الوطن المستعدون لبذل الغالى والنفيس ومواجهة التحديات والعبور بمصر إلى بر الأمان هذه الحشود تؤكد أننا خلف الرئيس ونعلن اليوم من كفر الشيخ أننا ندعم الرئيس السيسي لإنجازاته الواضحة وضوح الشمس فى جميع المجالات

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الأوقاف والأزهر الأمين العام المساعد الرئيس عبدالفتاح السيسي الفنان سامح الصريطي المؤتمر الجماهيري القيادات السياسية

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