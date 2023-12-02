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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال رصف شارعي "الشوادفي والشهداء" ببلطيم.. صور

رصف الطرق
رصف الطرق

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أعمال رصف شارعي "الشوادفي والشهداء" بمدينة بلطيم  ضمن أعمال خطة الرصف بالخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي  تحت إشراف اللواء عمرو الفتاوى، رئيس مركز ومدينة بلطيم، والجهاز المعاون له. 

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قال محافظ كفر الشيخ، أنه يتابع أعمال الرصف بالمراكز والمدن، لرفع مستوى الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين، مشددا بالانتهاء من تنفيذ الخطة الاستثمارية طبقا للجدول الزمني المحدد لأعمال الرصف في مواعيدها المقررة والمواصفات الفنية المطلوبة مشيرا إلى ضرورة قيام اللجان الفنية بمتابعة أعمال الرصف ميدانيا على الطبيعة ومراعاة المقاييس الفنية المطلوبة، وقياس درجة الحرارة للأسفلت بتوقيتات متتالية، وسحب عينة عشوائية من طبقة الأسفلت لإرسالها إلى المعامل المتخصصة ومراجعة طبقة التشريب M. C. O، والتأكد من إتمام مراحل الرصف بالمعايير والمواصفات الفنية المحددة، لتحسين شبكة الطرق، وتعزيز معدلات التنمية بالمحافظة.


أوضح محافظ كفر الشيخ، حرصه المستمر على متابعة المشروعات التي تتم على أرض الواقع داخل المحافظة بصفة دورية، للوقوف على نسب التنفيذ والتأكد من مراعاة كافة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة والانتهاء من تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية في موعدها، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة.

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IMG-20231202-WA0016
IMG-20231202-WA0017
IMG-20231202-WA0017
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