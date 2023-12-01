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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يتابع انطلاق مبادرة «نوصلك» لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة ببيلا

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، انطلاق مبادرة "نوصلك" بمراكز شباب بيلا "خطوة في طريق حلمهم"، لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة للوصول إلى الأشخاص ذوي الإعاقة لتيسير إجراءات استخراج البطاقات التي تتيح لهم فرصة الحصول على حقوقهم التي كفلها القانون، وفق بروتوكول التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الشباب والرياضة، برعاية الدكتورة نيفين القباچ، وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

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قال محافظ كفر الشيخ، إنه يتم دعم القادرون باختلاف وتقديم الرعاية الأزمة واستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لهم والتي من خلالها يتمكن الأشخاص ذوو الهمم من الجمع بين معاشين، الدمج في المدارس والجامعات، التعيين لنسبة 5% من عدد العاملين والإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية على السيارات والحصول على سكن حكومي مناسب والإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية، وتخفيض على وسائل النقل والمواصلات، والكشف المجاني في المستشفيات، لافتاً أن أجهزة الدولة تقدم سبل الدعم والرعاية لهم في مختلف المجالات.

من جانبه، أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن مراكز الشباب بوصفها مراكز خدمة مجتمعية، تسعد باستقبال المبادرة ومتطوعي صناع الحياة لتمكين القادرين باختلاف من الحصول على كارت الخدمات تيسيرا عليهم من مشقة السفر أو الذهاب إلى المصالح الحكومية للحصول عليه، مؤكدا أن الدولة المصرية تضمن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعمل على توفير الدعم والخدمات اللازمة لهم والتمتع بامتيازاتهم وحقوقهم والعمل على رفع الوعي لدى كافة القطاعات بالمجتمع بحقوق ذوي القدرات الخاصة.

وتفتح مراكز شباب كفر الشيخ، أبوابها لاستقبال المسؤولين عن الحملة وجمعية صناع الحياة، بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب، وعدد من قيادات الشباب والرياضة.

استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أشرف صبحى وزير الشباب أشرف صبحي أشخاص ذوى الأعاقة

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