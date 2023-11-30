فاروق جعفر وطاهر أبو زيد يشاركان في مؤتمر حاشد لدعم السيسي بكفر الشيخ|صور

عقدت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة كفر الشيخ في مدينة دسوق مؤتمراً جماهيرياً حاشداً بحضور 15 ألف مواطن من أبناء المحافظة؛ لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، باستاد دسوق الرياضي.



حضر المؤتمر الجماهيري، اللواء يحيى عيسوي، الأمين العام المساعد بالأمانة المركزية، والمهندس عبد الحميد دمرداش، الأمين العام المساعد بالأمانة المركزية، والمهندس فوزي الرفاعي، أمين الحزب بالمحافظة والمحاسب أحمد علاء جعفر، أمين التنظيم بمحافظة كفر الشيخ، والأمناء المساعدين بالمحافظة، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ بالمحافظة، والكابتن طاهر أبو زيد، وزير الرياضة الأسبق والكابتن فاروق جعفر، نجم مصر والزمالك الأسبق، وأعضاء هيئة مكتب المحافظة، وأمناء المراكز والأقسام والوحدات الحزبية، وعدد كبير من أهالي المحافظة وممثلي الأزهر والأوقاف والكنيسة.

وعقب السلام الجمهوري بدأ المؤتمر بآيات من الذكر الحكيم، ثم تحدث اللواء يحي عيسوي قائلاً: «نبعث بالتحية من محافظة كفر الشيخ، للرئيس عبد الفتاح السيسي ونقول إننا في لحظة فارقة من تاريخ مصر، ليظهر المخلصون من أبناء هذا الوطن المستعدون لبذل الغالي والنفيس للحفاظ عليه ومواجهة التحديات للعبور بمصر إلى بر الأمان، وهذه الحشود تؤكد أننا جميعا خلف الرئيس السيسي، ونعلنها صراحة أننا ندعم الرئيس السيسي لإنجازاته الواضحة وضوح الشمس في جميع المجالات».

وقال القمص بطرس بطرس بسطوروس، وكيل مطرانية كفر الشيخ ودمياط، نريد الرئيس السيسي للحفاظ على الإنجازات التى تحققت فى جميع المجالات، واستطاع الرئيس والقوات المسلحة والشرطة ومن خلفهم الشعب المصرى الأصيل القضاء على الإرهاب، ويكفى اننا نعيش فى أمن وأمان حقيقى، كما استطاع الرئيس السيسى إعادة مصر إلى مكانها الطبيعي، ونريد استكمال الطريق للجمهورية الجديدة، وتوفير حياة كريمة للمصريين، وندعو الله أن يعطى رئيسنا الصحة لاستكمال التنمية، والحفاظ على الأمن القومى المصرى.

وتحدث الشحات مبروك بطل العالم الأسبق فى كمال الأجسام وابن كفرالشيخ قائلاً، «أول مرة أحضر مؤتمرا سياسيا أنا مليش فى السياسة لكن لي فى البلد لي فى الوطن حقنا ولازم نحافظ عليه، والمشروع قرب يخلص»، مضيفاً «الرئيس عبدالفتاح السيسي اخترناه ونادينا عليه وقلنا له انزل يا سيسي ونزل وعمل المشروعات على قدر المصريين، فهل نبخل بأصواتنا للحفاظ على بلدنا».

واستطرد الحديث، طاهر أبو زيد، وزير الرياضة الأسبق، أتشرف أنى من أبناء الصعيد لكن مدينة دسوق لها معزة عندى، واليوم كلنا مجتمعين على حب هذا الوطن، وأيضاً على من يعمل لمصلحة هذا الوطن، والمؤكد أن الرئيس السيسى أكثر المصريين حرصاً على حب هذا الوطن، ولا ننسي أنه بدأ مشوار صعب جدا، ورجال السياسة والتاريخ يعرفون أن الثورة معناها أقل حاجة 10 سنوات للرجوع إلى الخلف لكنها عادت بفضل الله أقوى، وهذه هي مصر التى عادث بعد النكسة بنصر أكتوبر وعادت بعد اغتيال الرئيس الشهيد السادات، والآن تعود بعد ثورتين.

وقال: أؤكد لكم أن الجبهة الداخلية دائما هى سر عظمة مصر، ونحن نمر بأزمة اقتصادية مثل جميع دول العالم، بعد جائحة كورونا، والتقلبات فى المنطقة، ورغم ذلك الوطن يبنى، بتكاتف الشعب مع الرئيس، ونحن حاليا أمام اختبار جديد، والانتخابات لم تحسم بعد ولا بد من إرسال رسالة للعالم أن مصر بلد عظيمة، ودائما أقول إن محافظة كفر الشيخ، هي الحاسمة في كل انتخابات، ودائما تكون في الصدارة، وان شاء الله مصر كلها تخرج لتقول للعالم نحن جميعاً خلف الرئيس، ونحافظ على بلدنا.



ثم تحدث الفنان سامح الصريطي قائلا، لن أتكلم عن إنجازات الرئيس التي يراها الجميع، ولكن أذكركم بموقف واحد عندما طلب منا قائدنا أن نفوضه في محاربة الإرهاب، فقضى على الإرهاب وعمر سيناء بقواتنا المسلحة، للقضاء على المؤامرات التي تحاك ضدنا، وأتحدث أيضا عن الحنكة والصبر، في الأزمة الحالية لغزة، وتصدى الرئيس للمؤتمرات التي تحاك بمصر من بعض الدول، إلا أنه أفسد مؤامراتهم على مصر

وأؤكد لكم أن نزولنا للانتخابات، لإثبات وجودنا أمام العالم، قبل أن يكون دعم لرئيسنا ولا نركن إلى كلام البعض بأن الانتخابات مضمونة.

واختتم المهندس عادل النجار، عضو مجلس النواب، أمين الحزب بمركز دسوق المؤتمر بكلمة أشار فيها إلى بعض الإنجازات التي تحققت على أرض مصر منذ تولى الرئيس السيسي، بالإضافة إلى رفض الرئيس التهجير القسري للفلسطينيين مطالباً الجميع بأن يكونوا على قلب رجل واحد للحفاظ على استقرار الوطن.

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