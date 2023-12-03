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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الأسد وحظك اليوم الأحد 3 ديسمبر 2023: توخَّ الحذر في إنفاقك

برج الأسد
برج الأسد

يتميز مواليد برج الأسد بامتلاك القدرة على تعلم مجالات متعددة ورغم شجاعتهم الواضحة أمام الجميع إلا أنهم يمتلكون حسا عاطفيا عاليا وهم الأشخاص المولودون خلال الفترة من (23 يوليو – 22 أغسطس).

نرصد لكم برج الأسد وحظك اليوم السبت 3 ديسمبر 2023 على الصعيد العاطفي والمهنى والصحي.


برج الأسد في حظك اليوم 3/12/2023
يختص أصحاب برج الأسد ببعض الصفات التى تجعل له مميزات لا يستطيع غيره القيام بها منها أعمال التنظيم وترتيبها بصور لا تجعله يقع فى مشكلات.


حظك اليوم برج الاسد على الصعيد المهني

إذا كنت تريد أن تحافظ على ما وصلت إليه فى العمل، فعليك بذل الكثير من الجهد حتى تستطيع الحفاظ على تقدمك الذى اعتاد عليه رؤسائك فى العمل.

برج الاسد اليوم ماليا

برج الأسد اليوم تشعر بالاستقرار المالي لكن لا تدع ذلك يمنعك من توخي الحذر في إنفاقك، وراقب المكاسب وركز على أهدافك المالية طويلة المدى ، تجنب القيام بأي عمليات شراء متهورة واستثمر أموالك بحكمة ، هذا اليوم مناسب لإلقاء نظرة فاحصة على ميزانيتك وإجراء أي تعديلات ضرورية.

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برج الأسد.. حظك اليوم الجمعة 1 ديسمبر 2023

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برج الأسد.. حظك اليوم الثلاثاء 28-11-2023: لديك روح المغامرة لكن ثق بنفسك

برج الأسد حظك اليوم عاطفيا

اليوم يعود الاستقرار بينك وبين الحبيب، فربما يدعوك إلى الخروج فى نزهة لقضاء الأوقات الجميلة والممتعة التى تساعد على إصلاح الأمور بينكما.

برج الأسد اليوم صحيا

اليوم تبدأ فى ممارسة الرياضة والأنشطة التى تنشط دورتك الدموية وتمنحك الطاقة والنشاط، وسوف تشعر بالتحسن فى الحالة الصحية بشكل ملحوظ.

برج الأسد وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

ربما يدعوك الأصدقاء إلى الخروج لتناول العشاء أو الذهاب إلى النادى، حاول أن تختار ما يحلو لك بما يتناسب مع طبيعتك وحاول التركيز على الأماكن التى تساعدك فى التعرف على العديد من الأشخاص الجدد، فقد تتمكن من الدخول فى بعض المشروعات الجديدة مع هؤلاء.

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