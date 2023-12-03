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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن: حقيقة دفن صلاح قابيل حيا.. وانضمام حلا شيحة لمسلسل أحمد العوضي

صدى البلد

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الأخبار العالمية والمحلية الهامة عن صلاح قابيل وحلا شيحة:

 

في ذكرى وفاته .. تعرف على حقيقة دفن صلاح قابيل حيا " فيديو"

 

يحل علينا اليوم ، ذكرى رحيل الفنان المصري الراحل صلاح قابيل؛ فهو من مواليد 27 يونيو 1931، بقرية "نوسا الغيط" بمركز أجا محافظة الدقهلية.

 

 

في ذكرى وفاة شعبان عبد الرحيم.. ماذا قال عن الموت قبل رحيله

 

يحل اليوم ذكرى وفاة الفنان شعبان عبد الرحيم،،حيث رحل عن عالمنا بعد وعكة صحية قصيرة، تعرض لها، حتى فارق الحياة يوم 3 ديسمبر عام 2019، ليُخيم الحزن على الوسط الغنائي والفني على حدّ سواء.

 

حقيقة تعاقد حلا شيحة على مسلسل حق عرب مع أحمد العوضي

 

انتشرت أخبار خلال الساعات الماضية عن انضمام الفنانة حلا شيحة الى اسرة مسلسل " حق عرب " للنجم أحمد العوضي والذي سيخوض به الموسم الرمضاني المقبل 2024.

نجم هوليوود أرنولد شوارزنيجر يدعم إسرائيل ويزور عائلات بعض الرهائن

 

قام نجم هوليوود "أرنولد شوارزنيجر"، بمقابلة عائلات بعض الرهائن الذين تحتجزتهم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة.

 

تفاصيل شخصية نسرين طافش في فيلم بنقدر ظروفك

 

تشارك الفنانة نسرين طافش في فيلم بنقدر ظروفك بطولة أحمد الفيشاوي، ومن المقرر ان تجسد خلال الأحداث شخصية فتاة تمتلك قناة للطبخ على اليوتيوب، وتنشر من خلالها العديد من الوصفات التي تشارك بها متابعيها.

 

صلاح قابيل حلا شيحة

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