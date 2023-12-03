أخبار الفن: حقيقة دفن صلاح قابيل حيا.. وانضمام حلا شيحة لمسلسل أحمد العوضي

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الأخبار العالمية والمحلية الهامة عن صلاح قابيل وحلا شيحة:

يحل علينا اليوم ، ذكرى رحيل الفنان المصري الراحل صلاح قابيل؛ فهو من مواليد 27 يونيو 1931، بقرية "نوسا الغيط" بمركز أجا محافظة الدقهلية.

يحل اليوم ذكرى وفاة الفنان شعبان عبد الرحيم،،حيث رحل عن عالمنا بعد وعكة صحية قصيرة، تعرض لها، حتى فارق الحياة يوم 3 ديسمبر عام 2019، ليُخيم الحزن على الوسط الغنائي والفني على حدّ سواء.

حقيقة تعاقد حلا شيحة على مسلسل حق عرب مع أحمد العوضي

انتشرت أخبار خلال الساعات الماضية عن انضمام الفنانة حلا شيحة الى اسرة مسلسل " حق عرب " للنجم أحمد العوضي والذي سيخوض به الموسم الرمضاني المقبل 2024.

قام نجم هوليوود "أرنولد شوارزنيجر"، بمقابلة عائلات بعض الرهائن الذين تحتجزتهم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة.

تشارك الفنانة نسرين طافش في فيلم بنقدر ظروفك بطولة أحمد الفيشاوي، ومن المقرر ان تجسد خلال الأحداث شخصية فتاة تمتلك قناة للطبخ على اليوتيوب، وتنشر من خلالها العديد من الوصفات التي تشارك بها متابعيها.