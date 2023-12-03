تفاصيل شخصية نسرين طافش في فيلم بنقدر ظروفك

تشارك الفنانة نسرين طافش في فيلم بنقدر ظروفك بطولة أحمد الفيشاوي، ومن المقرر ان تجسد خلال الأحداث شخصية فتاة تمتلك قناة للطبخ على اليوتيوب، وتنشر من خلالها العديد من الوصفات التي تشارك بها متابعيها.

قصة وأبطال فيلم بنقدر ظروفك

وفيلم بنقدر ظروفك بطولة أحمد الفيشاوي، نسرين طافش، محمد محمود، محمود حافظ، عارفة عبدالرسول، إبرام سمير، طاهر أبو ليلة، تأليف سمير النيل، إخراج أيمن مكرم، وتدور الأحداث حول أحمد الفيشاوي الذي سيدخل في صراعات مع محمد حافظ، ضمن الأحداث، حيث يعيشان في منطقة شعبية واحدة، ويرغب كل منهما في الارتباط من «بنت الجيران».

أحدث أعمال نسرين طافش

ومن ناحية أخرى، تنتظر نسرين طافش عرض فيلم في القلب خلال الفترة المقبلة، حيث انتهت من تصويره منذ فترة طويلة، وينتمي إلى نوعية الأعمال الاجتماعية الرومانسية، ومن بطولة خالد سليم، سوسن بدر، هالة فاخر، منة فضالي، توني ماهر، إنجي كيوان، وكريم سرور، والفيلم من تأليف إسحاق إبراهيم وإخراج مرقس عادل، كما تشارك في بطولة فيلم جوازة توكسيك مع ليلى علوي وبيومي فؤاد، والعمل ينتمي إلى نوعية الأعمال الكوميدية الاجتماعية، ويضم الفيلم محمد أنور، تامر هجرس، وملك قورة، ومن تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم، وايضا انتهت منذ أيام من تصوير فيلم السيستم الذي يجمعها بـ أحمد الفيشاوي وطارق لطفي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي رومانسي، ومن المقرر عرضه في شهر ديسمبر المقبل، ويشارك به بسنت شوقي، ميس حمدان، وأحمد فهيم، والفيلم من تأليف أحمد مصطفى، إخراج أحمد البنداري، وإنتاج كريم الشربيني وإيهاب منير.