عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تفاصيل شخصية نسرين طافش في فيلم بنقدر ظروفك

نسرين طافش
نسرين طافش

تشارك الفنانة نسرين طافش في فيلم بنقدر ظروفك بطولة أحمد الفيشاوي، ومن المقرر ان تجسد خلال الأحداث شخصية فتاة تمتلك قناة للطبخ على اليوتيوب، وتنشر من خلالها العديد من الوصفات التي تشارك بها متابعيها.

 

قصة وأبطال فيلم بنقدر ظروفك

وفيلم بنقدر ظروفك بطولة أحمد الفيشاوي، نسرين طافش، محمد محمود، محمود حافظ، عارفة عبدالرسول، إبرام سمير، طاهر أبو ليلة، تأليف سمير النيل، إخراج أيمن مكرم، وتدور الأحداث حول أحمد الفيشاوي الذي سيدخل في صراعات مع محمد حافظ، ضمن الأحداث، حيث يعيشان في منطقة شعبية واحدة، ويرغب كل منهما في الارتباط من «بنت الجيران».

 

أحدث أعمال نسرين طافش

ومن ناحية أخرى، تنتظر نسرين طافش عرض فيلم في القلب خلال الفترة المقبلة، حيث انتهت من تصويره منذ فترة طويلة، وينتمي إلى نوعية الأعمال الاجتماعية الرومانسية، ومن بطولة خالد سليم، سوسن بدر، هالة فاخر، منة فضالي، توني ماهر، إنجي كيوان، وكريم سرور، والفيلم من تأليف إسحاق إبراهيم وإخراج مرقس عادل، كما تشارك في بطولة فيلم جوازة توكسيك مع ليلى علوي وبيومي فؤاد، والعمل ينتمي إلى نوعية الأعمال الكوميدية الاجتماعية، ويضم الفيلم محمد أنور، تامر هجرس، وملك قورة، ومن تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم، وايضا انتهت منذ أيام من تصوير فيلم السيستم الذي يجمعها بـ أحمد الفيشاوي وطارق لطفي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي رومانسي، ومن المقرر عرضه في شهر ديسمبر المقبل، ويشارك به بسنت شوقي، ميس حمدان، وأحمد فهيم، والفيلم من تأليف أحمد مصطفى، إخراج أحمد البنداري، وإنتاج كريم الشربيني وإيهاب منير.

نسرين طافش بنقدر ظروفك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طرد واضح | خالد الغندور يثير الجدل بشأن حكم مباراة الأهلي ويانج أفريكانز

إغراء العرب بمليارات الدولارات| خطة إسرائيلية أمريكية لتوريط مصر و3 دول.. حكاية مخطط شيطاني بشأن غزة

لقب الكونفيدرالية.. تصريح صادم من فييرا بشأن نادي الزمالك ورسالة لـ أوسوريو

الأرصاد تحذر سكان القاهرة وبعض المحافظات لهذا السبب

نقل الإعلامية أسما إبراهيم إلى المستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية| صورة

نجم هوليوود أرنولد شوارزنيجر يدعم إسرائيل ويزور عائلات بعض الرهائن

نجم الزمالك يتلقى عرضا من قطر..ابراهيم سعيد يكشف التفاصيل

الجيش الإسرائيلي: مصرع قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة واحتجاز جثته

موضوعات متعلقة

نقل الإعلامية أسما إبراهيم إلى المستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية| صورة

بمجموعة من أغاني الزمن الجميل.. مروة ناجي تُحيي حفلاً اليوم في الإسكندرية

فتح باب تسجيل الأعمال المشاركة في مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

بعد نجاح ليلة السنباطي.. احتفالية عراقية في موسم الرياض

نبيلة عبيد: سعيدة بتواجدي في مهرجان البحر السينمائي

مؤلفة "بقينا اتنين" تكشف عن مصير ظهور الفنان الراحل طارق عبدالعزيز في العمل

محمود ياسين جونيور يتعرض لكسر في القدم.. صورة

أسرة "وبقينا اتنين" تهدي المسلسل إلى روح الفنان طارق عبد العزيز

ترشيحاتنا

وزير الداخلية الفرنسي: ضحية حادثة الطعن في باريس سائح ألماني

نقابة الصحفيين تعلن فتح باب الاشتراك فى مشروع العلاج الأربعاء

مواقيت الصلاة اليوم.. وقت أداء الفرائض الخمس

الأونروا: تفشي الأمراض بين الفلسطينيين.. ومخاوف من انتشار الكوليرا

لاعب الأهلي السابق: إمام عاشور لم يقدم الأداء المنتظر منه

قنصل مصر بميلانو: لا نعاني من أي معوقات بالانتخابات والمصريين ربنا مبارك فيهم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أقدم الأعشاب.. فوائد القرفة لمرضى السكر

هوت شورت.. مي عمر تلفت الأنظار بإطلالة جريئة

فى دقايق.. حضرى البيتزا لأطفالك

ماذا يحدث للجسم عند تناول القرنبيط ؟

فيديو

أول تعليق لمارسيل كولر عقب التعادل 1-1 مع يانج أفريكانز |فيديو

تفاصيل إصابة محمد عبدالمنعم لاعب الأهلي وموقفه من المشاركة أمام يانج أفريكانز «فيديوجراف»

بعد 3 سنوات خلف القضبان.. لماذا أفرج عن سما المصري| فيديوجراف

مواطن في مظاهرة داعمة لفلسطين ببريطانيا يوجه رسالة قوية لإسرائيل| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

جمال قرين

جمال قرين يكتب: الدروس الخصوصية مرض مزمن

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : غزة وارتفاع وتيرة الموت

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب : نحو مجتمع المعرفة والابتكار

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : عودة الحرب .. جريمة مشتركة سافرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ