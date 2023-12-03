نجم هوليوود أرنولد شوارزنيجر يدعم إسرائيل ويزور عائلات بعض الرهائن

قام نجم هوليوود "أرنولد شوارزنيجر"، بمقابلة عائلات بعض الرهائن الذين تحتجزتهم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة.

وجاءت مقابلة حاكم ولاية كاليفورنيا السابق في ولاية لوس أنجلوس مع أقارب ثلاثة أشخاص تحتجزهم حماس، في إطار الدعم لعائلات الرهائن الإسرائيليين الذين ما زالوا في عداد المفقودين بعد هجوم السابع من أكتوبر.

أرنولد شوارزنيجر

وقدم شوارزنيجر للعائلات منحوتات وتماثيل برونزية على هيئة نسر كهدية لزواره وقلادات تعريفية تحمل عبارة "أعيدوهم".

وقال شوارزنيجر: "لماذا النسر؟ لأنه يمثل شيئا يحلق عاليًا، الشيء المثير في الأمر هو أن النسر لا يستطيع الطيران إلا مع الريح، لذلك فإن ما أقوله اليوم هو أن يكون بقية العالم بمثابة الريح للشعب اليهودي والشعب الإسرائيلي، لجعلهما يطيران عاليا".

وأهدى الحاضرون شوارزنيغر علامة كلب رمزية منقوش عليها عبارة "أحضرهم إلى المنزل الآن"، التي ترمز إلى رغبتهم في تحرير الرهائن.

وكان بطل كمال أجسام وممثل وحاكم ولاية كاليفورنيا الأميركية الثامن والثلاثون، أشار إلى "ارتباطه الوثيق بشعب إسرائيل"، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

يذكر أن صاحب الـ 76 عامًا أعرب عن تضامنه مع إسرائيل، في منشور على منصة "أكس"، بعد يومين من هجوم 7 أكتوبر الذي شنته حركة حماس.

وكتب: "أقف مع أصدقائي الإسرائيليين في مواجهة هذه الهجمات قلبي ينفطر عندما أشاهد الأخبار وأرى هذا الألم والمعاناة".