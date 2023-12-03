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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

هل هي دمية.. صورة رضيع فلسطيني تثير ضجة على السوشيال ميديا

صدى البلد

أثارت صورة الطفل الرضيع الفلسطيني محمد هاني الزهارالسوشيال ميديا  وذلك على مدى الساعات الماضية ليشيع  جثمانه جثة هامدة وذلك بعينين مفتوحتين ، ويحمله جده وتقوم  في المقابل أمه  بأحتضانه وهي  ي حالة من الصدمة .

على الجانب الآخر قد شككت الكثير من وسائل لتواصل الأجتماعي  في الصورة، وزعمت أن الطفل “مجرد دمية ” إلا أنه في المقابل فيديوهات التشييع  والتي قد انتشرت لاحقاً، وذلك فضلا عن توثيق بعض وكالات الأنباء العالمية لبعض مشاهد التشييع، وجثة الرضيع، فقد دفعت تلك الحسابات الإسرائيلية الساخرة إلى التراجع.

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على الجانب الآخر قد قام حساب إسرائيل المرتبط بالحكومة الإسرائيلية وذلك على منصة إكس، بالقيام  بحذف منشوره.

على الجانب الآخر شككت بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية في صورة محمد، لتعود وتنشر لاحقا اعتذاراً، مثلما فعلت صحيفة جيروزالم بوست

الرضيع الفلسطيني وسائل لتواصل الأجتماعي جثة الرضيع حساب إسرائيل الحكومة الإسرائيلية

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