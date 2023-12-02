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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مقطع فيديو للطفلة "روح الروح" قبل استشهادها يفطر القلوب .. شاهد

مقطع فيديو للطفلة
مقطع فيديو للطفلة "روح الروح" قبل استشهادها يفطر القلوب ..شا

أثار مقطع فيديو للطفلة “روح الروح” لا يتعدى الدقيقة الواحدة إلا انه فطر قلوب الكثير من رواد السوشيال ميديا لتصبح روح الروح لكل العالم.

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أثار مقطع فيديو لا يتعدى الدقيقة الواحدة إلا انه فطر قلوب الكثير من رواد السوشيال ميديا فيعد المقطع للطفلة “روح الروح” لأبيها وجدها لتصبح روح الروح لكل العالم. وقد وثق مقطع الفيديو للطفلة الصغيرة وهي تلعب وتهمهم ببعض الكلمات وقد اشتهرت الطفلة بـ«روح الروح» لرجل مسن عرف بعد ذلك من قبل رواد السوشيال ميديا أنه جدها وقد ظهرت العديد من مقاطع الفيديو المبهجة للطفلة ريم قبل استشهادها فهي لم تبلغ عامها الـ5 بعد وقد انتشر لها بعد استشهادها العديد من مقاطع الفيديو ، بعدما اشتهرت عبر منصات التواصل الاجتماعي بطفلة «روح الروح» وقد ظهرت الطفلة في مقاطع الفيديو لتعكس تعبيراتها العفوية وبراءة سنها الصغير، وقد حظي تلك المقطع آلاف المشاهدات، وتم تداوله على نطاق واسع لدى الكثير من رواد مواقع التواصل الإجتماعي

وقد وثق مقطع الفيديو للطفلة الصغيرة وهي تلعب  وتهمهم ببعض الكلمات وقد اشتهرت الطفلة بـ«روح الروح» لرجل مسن عرف بعد ذلك من قبل رواد السوشيال ميديا أنه جدها .

وقد ظهرت العديد من مقاطع الفيديو المبهجة  للطفلة ريم قبل استشهادها وهي لم تبلغ الخمس سنوات و اشتهرت  بطفلة «روح الروح»

وقد ظهرت الطفلة في مقاطع الفيديو لتعكس بعض تعبيراتها العفوية وبراءة سنها الصغير، وقد حظيت تلك المقطع بـ آلاف المشاهدات، وتم تداولها على نطاق واسع لدى الكثير من  رواد مواقع التواصل الإجتماعي 

أما عن أبرز تعليقات رواد مواقع التواصل فقد جاء بعضها أكثر تعاطفا وحزنا على الطفلة “كانت روح الروح لأبيها فأصبحت روح الروح لكل العالم ”الله يرحمك يا ريم ، طير من طيور الجنة ، صوتك وصورة وجهك لا تفارقني".

مقطع فيديو رواد السوشيال ميديا روح الروح رواد السوشيال

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