أكثر من 100ألف مشاهدة ..مقطع فيديو لحفلة عائلية ينتهي بمفاجأة غير متوقعة

أثار مقطع فيديو لمشهد فوضوي لحفلة عائلية منزلية الكثير من الجدل على موقع X، تويتر سابقًا ، ليحصد أكثر من 100 ألف مشاهدة وذلك بعد أن تتسببت تلك الحفلة في انهيار سقف أحدى الجيران وذلك في الطابق السفلى و اصطدامها بالأثاث والأرضية في مونتريال كندا.

حفلة منزلية

رصد مقطع الفيديو تلك اللحظة الجنونية والتي خرجت فيها الحفلة المنزلية في مونتريال عن السيطرة، مما قد تسبب في انهيار السقف ، وظهرت عبر المقطع عدة لقطات للسقف وهو ينحني ويهتز بعنف.

وقد وثق مقطع الفيديو بعض العبارات التي قالها الجار المتضرر وذلك في الطابق السفلي ليردد قائلا : أكوام من الغبار والحطام تتدفق من السقف .