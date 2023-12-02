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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أكثر من 100ألف مشاهدة ..مقطع فيديو لحفلة عائلية ينتهي بمفاجأة غير متوقعة

مقطع فيديو لحفلة
مقطع فيديو لحفلة عائلية ينتهي بمفاجأة غير متوقعة ..شاهد

أثار مقطع فيديو لمشهد فوضوي  لحفلة عائلية منزلية  الكثير من الجدل على موقع X، تويتر سابقًا ، ليحصد أكثر من 100 ألف مشاهدة وذلك بعد أن تتسببت تلك الحفلة في انهيار سقف أحدى الجيران وذلك  في الطابق السفلى و اصطدامها بالأثاث والأرضية في مونتريال كندا.

حفلة منزلية 

رصد مقطع الفيديو تلك اللحظة الجنونية والتي خرجت فيها الحفلة المنزلية في مونتريال عن السيطرة، مما قد تسبب في انهيار السقف ، وظهرت عبر المقطع عدة لقطات للسقف وهو ينحني ويهتز بعنف.

وقد وثق مقطع الفيديو بعض العبارات التي قالها  الجار المتضرر وذلك في الطابق السفلي ليردد قائلا :  أكوام من الغبار والحطام تتدفق من السقف . 

مقطع فيديو مشهد فوضوي الحفلة المنزلية الجار المتضرر

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