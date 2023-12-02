مقطع فيديو يحبس الأنفاس لسباح يصارع الموت.. شاهد

أثار مقطع فيديو لسباح الكثير من الجدل ليحظى بملايين المشاهدات وذلك بعد أن قفز بالمياه الهادئة لتتحول الأمواج بعلو 4 أقدام

إلا أن ما يثير الدهشة إلى أنه قد غرق في تلك المكان قبله 3 أشخاص ليتحول فجأة إلى ما يشبه حوض غسالة

على الجانب الآخر قد وثق مقطع الفيديو للقطة مرعبة، قام بها أحد الباحثين عن الإثارة وهو أقرب ما يكون إلى الغرق، ولا يفلت من الموت إلا عندما قد جرفته الموجة المتلاطمة إلى بر الأمان وذلك على الصخرة.

وقد كان الرجل الغامض يتجول على طول ساحل صخري وذلك من خلال القيام بالقفز من التلال العالية وذلك إلى البحر وقيامه بالسباحة ثم التسلق مرة أخرى وذلك في جنوب إفريقيا إلا أنه عندما حاول القيام بنفس المغامرة وذلك على شاطئ لاندودنو بالقرب من كيب تاون، كانت الصدمة. فقد قام قفز مسافة 35 قدمًا من صخرة إلى المياه الهادئة، ولكن في غضون ثوانٍ قد تحولت المياه المحاطة كالبركة إلى ما يشبه موجة تلتف بشكل شبه مميت.

وقد أدرك المغامر أنه سيهلك لا محالة في تلك البركة المحاطة بالصخور، ليجد نفسه متأثرًا بأمواج ضخمة قد يبلغ ارتفاعها 4 أقدام حيث تقوم الأمواج بضربه للأمام بشكل قوي ثم يتم سحبه للخارج مرة أخرى في تيارات عنيفة.

ويمكن رؤيته في الفيديو وهو يحوم في دوامة تهدد بسحبه إلى الأسفل ثم تضربه فجأة موجة رغوية كبيرة بقوة من الخلف ولم يقدر صديقه على مساعدته أثناء محاولته للعودة إلى الصخور الآمنة