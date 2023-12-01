عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مقطع فيديو يبرز موقف محرج لفتاة هندية في حفل زواج | بالفيديو

صدى البلد

أثار مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع الكثير من الجدل لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي ليحظى بملايين المشاهدات. 

فقد وثق مقطع الفيديو  موقفًا محرجًا تعرضت له إحدى الفتيات الهندية  وذلك في إحدى حفلات الزفاف، وذلك بسبب العادات المجتمعية التي قد وضعتها الفتاة في وضع لا تٌحسد عليه.

وقد ظهرت أخت العروس في مقطع الفيديو،  وهي تحاول وضع إكليل من الزهور وذلك حول رقبة أحد الحاضرين، إلا أن محاولتها قد باءت بالفشل لتسقط على وجهها أمام الجميع.

وبكل جهد، قد حاولت الفتاة القيام بوضع الإكليل وذلك حول رقبة الشاب، وذلك بحسب تقاليد حفلات الزفاف الهندية، لكنها لم تتمكن من ذلك، ما أدى إلى سقوطها وذلك على وجهها وسط ضحكات الحاضرين.

وقد أثار مقطع الفيديو استغراب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب غرابة العادات والتقاليد الهندية التي اعتبرها البعض تقليلًا من شأن الفتاة.

مقطع فيديو مواقع التواصل الاجتماعي موقف ا محرج ا حفلات الزفاف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 600 جنيه|هزة قوية تضرب أسعار الذهب بعد ارتفاع جنوني.. وعيار21 مفاجأة

استشهاد المجموعة المكلفة بحراسة الأسرى.. بيان عاجل لكتائب المجاهدين

نادي الدحيل القطري يطلب ضم محمد عبد المنعم .. تفاصيل

عرض خيالي من الأهلي لـ أحمد فتوح.. تعرف على قيمة الصفقة

راح بلّغ إدارة النادي | رسالة مثيرة من مصطفى الزناري لـ الزمالك

تراجع في الطلب| خسائر قوية لـ الدولار.. وضربة موجعة للسوق السوداء| ماذا حدث؟!

خارج التوقعات.. الأهلي يدرس عودة لاعب مفاجأة في الشتاء

قرار عاجل وحاسم من الخطيب تجاه لاعبي الأهلي| تفاصيل

موضوعات متعلقة

عالم الزلازل الهولندي يثير الجدل من جديد | اعرف التفاصيل

مقطع فيديو لحاخام صهيوني يثير الجدل.. شاهد ماذا قال

تنفطر لها القلوب.. مقطع فيديو لمجموعة من أحلام أطفال غزة بعد الهدنة

50 مليون دولار ..عقد قران يثير ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي

بابا ضلك عنا.. مقطع فيديو يفطر القلوب لأطفال فلسطينيين

انتبهوا من آخر الليل.. مقطع فيديو يحبس الأنفاس لعشاق الطبيعة.. شاهد

وفاة شابة نمساوية تثير الجدل بسبب حقنة شائعة .. اعرف التفاصيل

بشرى للمرضى .. اكتشاف جديد يدمر الخلايا السرطانية وأنسجة الورم

ترشيحاتنا

50 صورة من مشاركة أبناء مصر بالخارج في الانتخابات الرئاسية

أول صور لانطلاق التصويت بانتخابات الرئاسة 2024 بالسفارة المصرية في اليابان|شاهد

سفارة مصر في بكين تفتح أبوابها لاستقبال أبناء الجالية للتصويت بانتخابات الرئاسة 2024

مفاجأة غير سعيدة لمحتكر السكر في السوق

مستشار الرئيس الفلسطيني: مصر تبذل جهودا كبيرة لوقف العدوان المجنون على غزة

سادس دولة تدخل الماراثون.. المصريون في الصين يبدأون الانتخابات الرئاسية 2024


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علامة بالكبدة تجعلها غير صالحة للاستخدام الآدمي.. تعرف عليها

عالم الزلازل الهولندي يثير الجدل من جديد | اعرف التفاصيل

تعرف على القائمة الكاملة لجوائز النسخة الثامنة من مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

دواء جديد لمصابي النخاع الشوكي.. يعيد الحياة للقدم

فيديو

مقطع فيديو يبرز موقف محرج لفتاة هندية في حفل زواج | بالفيديو

صانعة أفلام يـ.ـهـ.وديـ.ـة تعلن تخليها عن الجنسية الإسـ.رائيـ.ليـ.ـة.. ماذا قالت؟

بـ 120 ألف دولار.. مقترح برلماني لحل أزمة العملة بكلاب الشوارع

مفاجأة مدوية.. ليفربول يرغب في ضم مبابي مقابل بيع محمد صلاح «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : صراع الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. وشرعية الأمر الواقع

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: احذر الحرابي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الراعي الرسمي للإنسانية في المنطقة

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: بدلة "بيبي" وبيجامة "جو"

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

اﻟﻤﺰﻳﺪ