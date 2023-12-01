مقطع فيديو يبرز موقف محرج لفتاة هندية في حفل زواج | بالفيديو

أثار مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع الكثير من الجدل لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي ليحظى بملايين المشاهدات.

فقد وثق مقطع الفيديو موقفًا محرجًا تعرضت له إحدى الفتيات الهندية وذلك في إحدى حفلات الزفاف، وذلك بسبب العادات المجتمعية التي قد وضعتها الفتاة في وضع لا تٌحسد عليه.

وقد ظهرت أخت العروس في مقطع الفيديو، وهي تحاول وضع إكليل من الزهور وذلك حول رقبة أحد الحاضرين، إلا أن محاولتها قد باءت بالفشل لتسقط على وجهها أمام الجميع.

وبكل جهد، قد حاولت الفتاة القيام بوضع الإكليل وذلك حول رقبة الشاب، وذلك بحسب تقاليد حفلات الزفاف الهندية، لكنها لم تتمكن من ذلك، ما أدى إلى سقوطها وذلك على وجهها وسط ضحكات الحاضرين.

وقد أثار مقطع الفيديو استغراب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب غرابة العادات والتقاليد الهندية التي اعتبرها البعض تقليلًا من شأن الفتاة.