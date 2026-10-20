مصرع مسنين في تصادم توك توك وسيارة بطريق أم دومة بسوهاج

لقي شخصان مصرعهما، أحدهما سائق توك توك؛ إثر وقوع حادث تصادم بين توك توك وسيارة بناحية طريق أم دومة، بدائرة مركز طما شمالي محافظة سوهاج، أثناء عودتهما من طريق الغنايم في اتجاه مركز جهينة، ما أسفر عن وفاتهما متأثرين بإصاباتهما جراء الحادث.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الجهات المعنية بلاغًا بوقوع حادث تصادم بين توك توك وسيارة على طريق أم دومة بدائرة مركز طما، ووجود متوفيين في موقع الحادث.

وبالانتقال والفحص، تبين مصرع عادل أ م، 53 عامًا، وبخيت إ أ، 56 عامًا، إثر تعرضهما لإصابات بالغة جراء التصادم، وذلك أثناء استقلالهما التوك توك خلال عودتهما من طريق الغنايم في اتجاه مركز جهينة.

وجرى نقل جثماني المتوفيين إلى مشرحة مستشفى طما المركزي، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، فيما بدأت الجهات المعنية فحص ملابسات الحادث للوقوف على أسبابه وظروف وقوعه.

وتواصل الجهات المختصة استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم وفقًا لما تسفر عنه أعمال الفحص والتحقيق.