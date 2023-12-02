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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مقطع فيديو للملكة رانيا بصحبة أحد الأطفال الفلسطينيين يثير الجدل.. شاهد

صدى البلد

حصد مقطع فيديو للملكة رانيا العبدالله إعجاب  الكثير من رواد السوشيال ميديا ليحظى بملايين المشاهدات عبر تطبيق إنستجرام من قبل رواد السوشيال ميديا.

على الجانب الآخر قد ظهرت الملكة رانيا في مقطع الفيديو وهي تداعب أحد الأطفال المرضى القادمين من غزة  والذين تم إجلاؤهم إلى الأردن وذلك لتلقي العلاج في مركز الحسين للسرطان .

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حصد مقطع فيديو للملكة رانيا العبدالله إعجاب  الكثير من رواد السوشيال ميديا ليحظى بملايين المشاهدات عبر تطبيق الأنستجرام من قبل رواد السوشيال ميديا على الجانب الاخر قد ظهرت الملكة رانيا في مقطع الفيديو وهي تداعب أحد الأطفال المرضى القادمين من غزة والذين تم إجلاؤهم إلى الأردن وذلك لتلقي العلاج في مركز الحسين للسرطان . وقد ظهرت الملكة رانيا وهي تداعب الطفل في محاولة للتخفيف من أوجاعه وتضامنا مع ما شهده أطفال غزة مع بدء الحرب في أكتوبر الماضي يمكنك مشاهدة مقطع الفيديو عبر الرابط التالي

وقد ظهرت الملكة رانيا وهي تداعب الطفل في محاولة للتخفيف من أوجاعه وتضامنا مع ما شهده أطفال غزة مع بدء الحرب في أكتوبر الماضي وقد ظهر الطفل في المقطع وهو يداعب الملكة رانيا ويقوم بلصق بعض الملصقات على أيديها ووجها وهي تمازحه في المقابل .

يمكنك مشاهدة مقطع الفيديو عبر الرابط التالي

مقطع فيديو رانيا العبدالله رواد السوشيال ميديا ملايين المشاهدات

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