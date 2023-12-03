أخبار التعليم.. بجوائز تصل لـ20.000 جنيه| استمرار التسجيل بمسابقة «عباقرة جامعة حلوان» لـ15 ديسمبر.. بمشاركة 16 فرقة.. جامعة القاهرة تقيم مهرجان العروض المسرحية القصيرة للكليات

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.



بمشاركة 16 فرقة.. جامعة القاهرة تقيم مهرجان العروض المسرحية القصيرة للكليات

تنظم الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، مهرجان العروض المسرحية القصيرة، بمشاركة 16 فرقة مسرحية على مستوى كليات الجامعة، وذلك في إطار حرص الجامعة على دعم الأنشطة الإبداعية للطلاب، وتعزيز دور المسرح الجامعي، بما يساهم في تقديم جيل جديد من طلاب مسرح الجامعة لمصر والعالم.



بجوائز تصل لـ20.000 جنيه| استمرار التسجيل بمسابقة «عباقرة جامعة حلوان» لـ15 ديسمبر

أعلنت الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان عن تنفيذ مسابقة "عباقرة جامعة حلوان" للموسم الثاني خلال العام الجامعي 2024/2023، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.



تعليم شمال سيناء يحتفل باليوم العالمي للمعاق

احتفلت محافظة شمال سيناء باليوم العالمي للمعاق، حيث نظمت إدارة التربية الخاصة في مديرية التربية والتعليم الاحتفال في مجمع التربية الخاصة بمدينة العريش، تحت رعاية وبحضور اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، وبحضور حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم، وعزة كمال، مدير إدارة التربية الخاصة بالمديرية.

قبل الانتخابات.. جامعة القاهرة تقيم سلسلة من الندوات لرفع الوعي بضرورة المشاركة الفعالة

أيام قليلة تفصلنا عن بدء الانتخابات الرئاسية 2024، ولذلك تقوم جامعة القاهرة بتشجيع الطلاب على المشاركة الإيجابية، والتي تعد واجبا وطنيا واستحقاقا دستوريًا يتطلب مشاركة الجميع من أجل صناعة المستقبل.



المشروعات القومية داخل البيوت.. توزيع مطويات تحوي آلاف الانجازات على طلاب الإسكندرية

أعلن الدكتور عربي أبوزيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، اليوم الأحد، توزيع مطويات على طلاب تعليم الإسكندرية لتوعيتهم بالمشروعات القومية وجهود القيادة السياسية لبناء الجمهورية الجديدة، وتحقيق التنمية الشاملة لمصر المستقبل وتحقيق رؤية مصر 2030.

جامعة القاهرة تحصل على درع التميز في الموسم الرابع لمهرجان مراكز الفنون

حصلت جامعة القاهرة على درع التميز على مستوى الجامعات الحكومية والخاصة كأفضل جامعة في الموسم الرابع لمراكز الفنون، وذلك بعد أن حصد طلابها مراكز متقدمة في الموسم الرابع لمهرجان مراكز الفنون بمجالات الموسيقى، والكورال، والمسرح، والفنون التشكيلية، والفنون الشعبية.