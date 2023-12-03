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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعليم شمال سيناء يحتفل باليوم العالمي للمعاق

الاحتفال باليوم العالمي
الاحتفال باليوم العالمي للإعاقة


احتفلت محافظة شمال سيناء باليوم العالمي للمعاق، حيث نظمت إدارة التربية الخاصة في مديرية التربية والتعليم الاحتفال في مجمع التربية الخاصة بمدينة العريش، تحت رعاية وبحضور اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، وبحضور حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم وعزة كمال مدير إدارة التربية الخاصة بالمديرية.

 


أكد المحافظ على أهمية رعاية ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرًا إلى اهتمام المحافظة بتلبية احتياجاتهم وتسهيل مشاركتهم في مختلف الأنشطة والفعاليات.

التزام الحكومة:


أشار المحافظ، إلي صدور عدد من القرارات الحكومية لتسهيل حياة ذوي الاحتياجات الخاصة تعكس التزام الحكومة بتوفير الفرص والموارد الضرورية لتمكينهم، حيث تهدف هذه القرارات إلى تحقيق المساواة في الفرص والوصول إلى الخدمات والتعليم والعمل دون أي تمييز.


ولفت المحافظ، إلي أنه يأتي اليوم العالمي للمعاقين كفرصة لرفع الوعي حول قضاياهم وتسليط الضوء على حقوقهم واحتياجاتهم، اذ يهدف هذا اليوم إلى تشجيع التضامن والتفاهم، وتعزيز الإجراءات والسياسات التي تساعد في إدماجهم بشكل أفضل في المجتمعات.
 

وتضمن الاحتفال عدد من الفقرات الفنية لطلبة مجمع مدارس التربية الخاصة، بجانب وقفة تضامنية مع الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، حمل خلالها المشاركون اعلام مصر وفلسطين وارتدوا الكوفية الفلسطينية.

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