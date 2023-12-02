الشخصية المؤثرة عالميا.. شمال سيناء تستقبل الشاب القطري غانم المفتاح

استقبلت محافظة شمال سيناء ، الشاب القطري غانم المفتاح الشخصية المؤثرة على صفحات التواصل الاجتماعي، برفقة وزيرة التعاون الدولي القطرية.

حيث قام المفتاح ، بزيارة للجرحى الفلسطينيين الذين يتلقون الرعاية الطبية في مستشفى العريش العام، برفقة وزيرة التعاون الدولي القطرية.

وولد غانم المفتاح ، في شهره السادس وقد رفضت والداته كل النصائح التي وجهت إليها بأن تجهض الحمل لأن الطفل لن يكون مكتمل الأعضاء

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والشاب القطري، من مواليد 5 مايو 2005 في العاصمة القطرية الدوحة ، و يبلغ من العمر حاليا 18سنة، حيث يعاني من التراجع الذيلي الذي يحدث فيه عدم تكون للجزء السفلي من العمود الفقري بشكل كامل قبل الولادة، والمرض الذي أصيب به الشاب القطري غانم المفتاح يصاب به واحد من 25 ألف شخص في العالم، ويؤدي إلى أن يعيش الشخص بنصف جسده طوال عمره بعد فقدان جزء من عظامه نتيجة للمرض.

كأس العالم :

وقد لمع نجم الشاب القطري غانم المفتاح، على مستوى العالم، عندما ظهر في حفل افتتاح كأس العالم التي أقيمت في قطر 2022، إذ خرج مستندا على يديه رغم إعاقته باضطراب خلقي نادر الحدوث.

وقرأ الشاب القطري غانم المفتاح ، آيات من القرآن الكريم في حدث لم يتكرر من قبل في افتتاحيات كأس العالم التي تقام كل 4 سنوات في دول مختلفة.

وقد أصبح نجما لليوتيوب والتيك توك بعد أن حاز على شهرة واسعة نتيجة قراءته القرآن في 20 نوفمبر الماضي في افتتاح كأس العالم بجانب الممثل الأمريكي الشهير مورجان فريمان.



الزي التقليدي:

وأصبح الشاب غانم المفتاح أيقونة لدرجة أن شركة تيك توك تواصلت معه من أجل أن يفتح حسابا له على المنصة بعد شهرته الجارفة لأنه يشبه تميمة كأس العالم التي تظهر في صورة شاب صغير يرتدي العقال والجلباب الأبيض في إشارة إلى الزي التقليدي لدول مجلس التعاون الخليجي الست وهي قطر والإمارات والسعودية وقطر وعمان والبحرين.

ذوي الإعاقة:

رسالته هي أن الأشخاص ذوي الإعاقة موجودون ولا شيء يقف أمام طموحتهم ، وأنه لا يوجد شيء اسمه مستحيل. بالإرادة والعزيمة نستطيع أن نحقق أهدافنا.. هذه هي الرسالة التي يوجهها دائما.، لذا نحتاج إلى وقفة عالمية لنصرة قضية إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة العامة بشكل أكبر.