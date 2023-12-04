مازن عادل: لن أخون الزمالك وتوقعت الفوز بأكثر من هدفين على الأهلي

أكد مازن عادل لاعب فريق الشباب لنادي الزمالك، أنه لم يتوقع سيناريو مباراة الأهلي في بدايته، وبعد إحراز هدفين توقعت أن تزيد الأهداف خلال المباراة.

وتابع عادل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "الهدفين جاءوا من أخطاء دفاعية للاعبي الأهلي، والفوز له طعم خاص خاصةً أنها قمة".

وأضاف مازن عادل: "نفسي يكون ليا دور مع الفريق الأول بالفترة المقبلة، والاحتراف بالخارج وأنا صغير بالسن، ولن أخون الزمالك باللعب للأهلي يومًا ما، وتربيت على حب القلعة البيضاء".

وكان قد فاز الزمالك على نظيره الأهلي (2-1) في قمة بطولة دوري الجمهورية مواليد 2003.

وانطلقت مباراة القمة بين الزمالك والأهلي، على ملعب حلمي زامورا بمقر النادي الأبيض، بحلول الثانية والنصف عصر يوم الأحد.

و الزمالك بعد فوزه على الأهلي اصبح فى صدارة دوري الجمهورية 2003، ورفع رصيده إلى 31 نقطة، فيما تجمد رصيد الأهلي عند 28 نقطة وتراجع للمركز الثاني في جدول الترتيب.