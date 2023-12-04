عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مازن عادل: لن أخون الزمالك وتوقعت الفوز بأكثر من هدفين على الأهلي

مازن عادل لاعب فريق
مازن عادل لاعب فريق الشباب لنادي الزمالك

أكد مازن عادل لاعب فريق الشباب لنادي الزمالك، أنه لم يتوقع سيناريو مباراة الأهلي في بدايته، وبعد إحراز هدفين توقعت أن تزيد الأهداف خلال المباراة.

 

وتابع عادل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "الهدفين جاءوا من أخطاء دفاعية للاعبي الأهلي، والفوز له طعم خاص خاصةً أنها قمة".

 

وأضاف مازن عادل: "نفسي يكون ليا دور مع الفريق الأول بالفترة المقبلة، والاحتراف بالخارج وأنا صغير بالسن، ولن أخون الزمالك باللعب للأهلي يومًا ما، وتربيت على حب القلعة البيضاء".

 

وكان قد فاز الزمالك على نظيره الأهلي (2-1) في قمة بطولة دوري الجمهورية مواليد 2003.

 

وانطلقت مباراة القمة بين الزمالك والأهلي، على ملعب حلمي زامورا بمقر النادي الأبيض، بحلول الثانية والنصف عصر يوم الأحد.

 

و الزمالك بعد فوزه على الأهلي اصبح فى صدارة دوري الجمهورية 2003، ورفع رصيده إلى 31 نقطة، فيما تجمد رصيد الأهلي عند 28 نقطة وتراجع للمركز الثاني في جدول الترتيب.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زوجته في حالة خطيرة .. سبب وفاة أشرف عبد الغفور

وفاة الفنان أشرف عبد الغفور في حادث تصادم

القبض على قائد السيارة المتسبب في مصرع الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته

من الصدمة.. انهيار ريهام عبد الغفور عقب وصولها المستشفى لرؤية والدها

اخفوا عن زوجته الفاجعة| “صدمة من الخلف” كتبت نهاية أشرف عبدالغفور.. كواليس الحادث واللحظات الأخيرة

إيشو يرفض التجديد مع الزمالك وينقطع عن التدريبات.. تفاصيل

حادث سيارة مع زوجته.. سبب وفاة الفنان أشرف عبد الغفور

ميركاتو الأهلي.. تدعيم 3 مراكز بصفقات سوبر بينها لاعب دولي وقع رسميا

ترشيحاتنا

الذهب يقفز بقوة إلى أعلى قمة في التاريخ عالميا| وهذا سعر عيار21 الآن

ميدو يعلق على لافتة جمهور الزمالك في مواجهة سوار الغيني

بطاقة الخدمات المتكاملة.. خطوات استخراجها وأنواع الإعاقات المسموح بها

إعلامي : الزمالك استحق الفوز و الجماهير بعثت رسائل في الإخلاص والتفاني

متي يجمع المواطن بين معاشين.. اعرف الإجابة بالمستندات المطلوبة

مجربات حسبنا الله ونعم الوكيل 450 مرة .. أسرارها وعجائب للذاكرين بها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للرجال عند تناول حمص الشام

اليوم.. محمد سعد يختتم عروض مسرحيته الجديدة على بابا بموسم الرياض|صور

ببدلة سوداء.. ياسمين رئيس تثير الجدل من مهرجان البحر الأحمر

بفستان ملفت.. رايا أبا راشد تثير الجدل على السجادة الحمراء

فيديو

حادث على الصحراوي.. تفاصيل وفاة الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته

يا بنت السلطان بالعبري.. إسرائيلية تستبدل كلمات أغنية عدوية وتتمنى الهلاك لأهل غزة

القصة الكاملة لوقف ريهام سعيد عن ممارسة العمل الإعلامي.. ماذا فعلت؟ «فيديوجراف»

سكن لكل المصريين| موعد وشروط حجز 100 ألف وحدة بنظام التمويل العقاري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

جمال قرين

جمال قرين يكتب: الدروس الخصوصية مرض مزمن

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : غزة وارتفاع وتيرة الموت

اﻟﻤﺰﻳﺪ