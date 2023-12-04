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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالفورمال.. أمينة خليل تخطف الأنظار بجمالها

امينه خليل
امينه خليل

خطفت الفنانة أمينة خليل أنظار متابعيها في أحدث إطلالتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
 

وتألقت أمينة خليل بإطلالة أنثوية، حيث ارتدت بدلة فورمال  باللون الأسود أبرز رشاقة خصرها، ووضعت لمسات من المكياج الناعم مرتكزًا على الكحل لتبرز جمال عينيها وأحمر الشفاه.

وعلي صعيد آخر، قالت الفنانة "أمينة خليل"، إنهم اتخذوا قرارا قبل تصوير مسلسل خلي بالك من زيزي بألا يحتوى على مشاهد العنف المألوفة فى كثير من الأعمال الرمضانية.

 وأضافت أمينة خليل، خلال لقائها مع الإعلامى" شريف عامر" فى برنامج "يحدث فى مصر" المذاع على قناة "ام بىسى مصر"، أنها تؤمن بأنه ليس من الضرورى أن يحتوى المسلسل على المشاهد العنيفة مثل القتل و المفرقعات لكييكون مسلسل ناجح .

وانفجرت من الضحك خلال اللقاء عندما عقب الفنان "محمد ممدوح" على كلمة مفرقعات التى قالتها ،معقبة: "محمدطول الوقت مقتنع انى مش بعرف أتكلم ".

وأوضحت أنها تفضل دائما مشاهدة المسلسلات الهادئة التى تمس القلوب والتى يستمتع بها المشاهد وذلك ما كانتتسعى لتقدمه هذا العام .

من جانبه أكد الفنان محمد ممدوح، إن الاختلاف دائمآ هو ما يميز العمل عن غيره من الأعمال وأن أهم شئ هو احتواءالمسلسل على أشياء ترتقي بالمشاهد، مضيفا أنه كان لا يعرف مرض ADHD الذى تم مناقشته فى المسلسل إلا عندما قامبالقراءة عنه.

الإعلامي شريف عامر الفنان محمد ممدوح الفنانة أمينة خليل برنامج يحدث في مصر مسلسل خلي بالك من زيزي

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