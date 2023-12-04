الإرادة والتحدي.. السيسي يستمع لفيلم تسجيلي عن صناعة السفن الحربية

شاهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيلما تسجيليا، بعنوان “ الإرادة والتحدي” الذي يتحدث بطولات القوات المسلحة، وعن صناعة السفن الحربية، والمعدات العسكرية بمصر، وذلك اثناء افتتاح المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2023.

وجاء بالفيلم، أن هناك إنجازات كبيرة قامت بها القوات المسلحة، وتم الحديث عن صناعة السفن الحربية، وأن هذا دليل أن مصر تسابق الزمن وتكسر حاجز المستحيل، في مجال التصنيع الحربي، وذلك بالعقول المصرية.

عرضت القناة الأولي بث مباشر للحظة وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي، لـ مقر افتتاح المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2023.