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إلهام أبو الفتح
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منوعات

لا تشبه أي شيء على الأرض.. أسرار المدينة المفقودة في أعماق المحيط الأطلسي

صدى البلد

قد يكون اكتشاف المدينة المفقودة تحت المحيط الأطلسي، إحدى أهم الاكتشافات العلمية في العصر الحديث.

فقد تم العثور على هذه المدينة الضائعة في عام 2000، وهي تمثل بيئة فريدة من نوعها تحت الماء، وتوفر فرصة لفهم الأنظمة البيئية الغامضة في أعماق المحيطات.

وفقا لموقع “سكيتش ديلي” تقع المدينة تحت الأمواج غرب سلسلة جبال وسط المحيط الأطلسي، وتتميز بجدرانها الضخمة وأعمدتها وأحجارها المتراصة التي تمتد لمسافة تزيد عن 60 مترًا.

 وعلى الرغم من أنها ليست موطنًا لحضارات بشرية قديمة، إلا أن وجودها يعكس تنوع وغنى الحياة البحرية ويفتح الأبواب لاستكشاف جوانب جديدة من الكوكب الذي نعيش فيه.

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ويعتبر الحقل الحراري المائي الموجود في المدينة المفقودة أحد أكبر الأنظمة البيئية في المحيط، وتعتبر ظاهرة التنفيس الحراري في هذا المكان أطول بيئة تنفيس معروفة على الأرض. 

ويعتقد العلماء أن هذا الاكتشاف يمكن أن يساهم في فهمنا للحياة الموجودة في ظروف قاسية وفي تحديد آثار التغير المناخي على الأنظمة البيئية في المحيطات.

أسرار المدينة المفقودة

بالإضافة إلى ذلك، فإن اكتشاف المدينة المفقودة يفتح أيضًا الباب للتساؤلات حول وجود حياة في الأماكن الأخرى في الكون. 

ولأكثر من 120 ألف سنة، تتغذى القواقع والقشريات والميكروبات من فتحات الحقل، التي تنفث الهيدروجين والميثان والغازات الذائبة الأخرى في المياه المحيطة.

وعلى الرغم من غياب الأكسجين هناك، إلا أن الحيوانات الأكبر حجمًا تعيش أيضًا في هذه البيئة القاسية، بما في ذلك السرطان والروبيان والثعابين، على الرغم من أنها نادرة.

لم تكن الهيدروكربونات التي تنتجها فتحاته ناتجة عن ضوء الشمس أو ثاني أكسيد الكربون، ولكن عن طريق التفاعلات الكيميائية في قاع البحر، وهذه هي الطريقة التي ربما تكونت بها الحياة على كوكبنا قبل حوالي 3.7 مليار سنة، وكيف يمكن أن تتشكل على كوكب آخر.

أحجار بوسيدون 

قال عالم الأحياء الدقيقة ويليام برازيلتون لصحيفة سميثسونيان في عام 2018، في إشارة إلى أقمار زحل والمشتري على التوالي: “هذا مثال على نوع من النظام البيئي الذي يمكن أن يكون نشطًا على إنسيلادوس أو يوروبا في هذه الثانية، وربما المريخ في الماضي”.

تم تسمية أطول أحجار متراصة في المدينة المفقودة بوسيدون، على اسم إله البحر اليوناني، ويبلغ ارتفاعها أكثر من 60 مترًا.

وفي الوقت نفسه، شمال شرق البرج مباشرة، هناك منحدر به مجموعات من المواد الكربونية الدقيقة متعددة الشعب التي تمتد إلى الخارج مثل أصابع الأيدي المقلوبة، وفقًا لباحثين في جامعة واشنطن. .

هناك الآن دعوات لإدراج المدينة المفقودة كموقع للتراث العالمي لحماية الظاهرة الطبيعية، لا سيما في ضوء ميل البشر إلى تدمير النظم البيئية الثمينة، وبالعودة إلى عام 2018، تم التأكيد على فوز بولندا بحقوق التنقيب في أعماق البحار حول الحقل الحراري.

الاكتشافات العلمية الأنظمة البيئية أعماق المحيط التغير المناخي

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