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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السيسي: علينا الحفاظ على كوكب الأرض من أجل الأجيال القادمة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أننا مطالب منا أمام الشعوب العمل المخلص، من أجل خروج قمة المناخ بالإمارات، بنتائج طموحة وتنفيذ سريع لـ المعاهدات السابقة. 


وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بقمة المناخ بـ الإمارات، أن مصر تدرك آثار التغيرات المناخية، وأن العمل الجماعي هو الحل للحفاظ على كوكب الأرض لـ الأجيال المستقبلية.


وأشار إلي أن القادرة المجتعون اليوم، يجب أن يلتزمون بالتعهدات التي تم الاتفاق عليها في باريس.

ولفت إلي أن مصر ملتزمة بالحفاظ على المناخ، وطالب بتوفير التمويل المناسب لتحقيق أهداف مواجهة التغيرات المناخية.
 

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه يجب العمل على احتواء آثار تغير المناخ، وطالب المجتمع الدولي، بالعمل على الالتزام بما تم الاتفاق عليه في باريس، واتخاذ خطوات أكثر طموحًا لمواجهة التغيرات المناخية.

وأضاف الرئيس السيسي،  أننا قادرون على حماية الكوكب، وعازمون على حماية وإنقاذ كوكب الأرض.

وأشار إلي أن مصر كانت حريصة خلال قمة شرم الشيخ، على تفعيل صندق التمويل، وطالبت باتخاذ خطوات أكثر طموحًا.

 

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