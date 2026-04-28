قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من اليوم .. المواعيد الجديدة لغلق المحلات بعد قرار الحكومة
حلف بالطلاق بأنه لن يزور أمه فهل يقع الطلاق؟.. أمين الإفتاء: عليه كفارة
درون مفخخة إسرائيلية تلاحق سيارة وتنفجر بها على طريق بلدة الحنية
بدء تطبيق المواعيد الصيفية لغلق المحال والمطاعم بجميع المحافظات.. إليك التفاصيل
بريطانيا تستدعي السفير الإيراني لديها
ترامب: إيران في "حالة انهيار" وتريد من واشنطن فتح مضيق هرمز
بعد إيقاف محمد هاني .. مفاجأة في مباراة الأهلي بالقمة أمام الزمالك
إلغاء واسع للرحلات | مطارات أوروبا في خطر لسبب صادم
الحق سجل قبل انتهاء المدة .. شروط مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج
لكل عضو دوره.. خالد الجندي: الجوارح تشهد على الإنسان يوم القيامة
إصابة 4 أشخاص فى تصادم 3 سيارات بنجع حمادى .. صور
ضربوا بعض في خلاف عائلي .. التحفظ على هالة سرور وشقيقتها وأسرتها
english EN
توك شو

على صفيح ساخن | الخليج بين التصعيد الإيراني وجهود التهدئة

محمود محسن

في وقت تتسارع فيه وتيرة التوترات الإقليمية، تقف منطقة الخليج أمام اختبار جديد يهدد استقرارها وأمنها الاقتصادي، مع تصاعد المواجهة غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، وتزايد المخاوف بشأن أمن الملاحة في مضيق هرمز.

في خضم هذا المشهد المعقد، تبرز تحركات دبلوماسية تقودها باكستان، بالتوازي مع مشاورات مكثفة داخل مجلس التعاون الخليجي، في محاولة لاحتواء الأزمة ومنع انزلاقها نحو مواجهة مفتوحة.

فهل تنجح هذه الجهود في إعادة الأطراف إلى طاولة الحوار، أم أن المنطقة تتجه نحو مرحلة أكثر خطورة قد تعيد رسم موازين القوى وتلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي؟

 

رئيس لجنة الدفاع بمجلس الشيوخ الباكستاني: أمننا مع إيران مترابط وحل الأزمة لا يكون إلا عبر الحوار المباشر

قال محمد طلحة محمود، رئيس لجنة الدفاع بمجلس الشيوخ الباكستاني، إن عددًا من الدول باتت تدرك أن الأمن في باكستان وإيران مترابط بشكل وثيق، مشيرًا إلى أن أي تطورات في المنطقة تنعكس على الجميع.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي همام مجاهد، على قناة القاهرة الإخبارية، أن إيران أعلنت استعدادها لإعادة فتح مضيق هرمز، لافتًا إلى وجود قضايا مرتبطة بإسرائيل، معتبرًا أنها كانت سببًا في اندلاع هذا التصعيد، مؤكدا أن باكستان ترحب بأي مقترحات من الولايات المتحدة أو غيرها من الأطراف الدولية بهدف التوصل إلى حل للأزمة، مع التشديد على أهمية الحفاظ على الاستقرار والسلام في المنطقة.

وأوضح أن باكستان تسعى دائمًا لدعم الحلول السياسية ومنع تفاقم النزاع، مشيرًا إلى أن استمرار التوتر بين الولايات المتحدة وإيران لفترة طويلة يستدعي تحملًا مشتركًا للمسؤولية، والعمل على منع انزلاق الوضع نحو مزيد من التصعيد.

وفي رده على موقف باكستان من المقترحات الإيرانية، قال إن أي حل سياسي لا بد أن يراعي المصالح المشتركة لجميع الأطراف، مؤكدًا أن العالم تأثر بالفعل بأزمة الطاقة الناتجة عن التوترات، بما في ذلك الولايات المتحدة.

وأضاف أن بلاده تعمل كوسيط لدفع الأطراف نحو المفاوضات، معتبرًا أن الحل النهائي لا يمكن أن يتحقق إلا عبر الحوار المباشر، مشددًا على أن باكستان مستعدة لبذل كل ما يلزم لدعم السلام والاستقرار.

في ظل التصعيد الإيراني.. مجلس التعاون الخليجي يعقد قمة تشاورية لبحث تطورات المنطقة.. مراسلنا يشرح

قال جمال الوصيف، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من الرياض، إن قادة ورؤساء الوفود المشاركة في القمة الخليجية التشاورية بجدة استكملوا وصولهم إلى المدينة، حيث كان في استقبالهم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إلى جانب وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، الذي استقبل عددًا من نظرائه، من بينهم وزير خارجية دولة الإمارات.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية أمل مضهج، على قناة القاهرة الإخبارية، أن القمة تأتي في ظل تطورات إقليمية متسارعة، حيث تسعى دول مجلس التعاون الخليجي إلى رسم خريطة جديدة لمستقبل التعاون بينها، وتحديد مسارات التحرك المقبلة في مواجهة التصعيد الإيراني في المنطقة، بما في ذلك الهجمات التي استهدفت مؤخرًا بعض دول المجلس.

وأشار الوصيف إلى أن القمة تبحث أيضًا تداعيات التوترات على مضيق هرمز وتأثيرها على الاقتصاد العالمي، إلى جانب انعكاساتها على سلاسل الإمداد والأمن الغذائي، وهي ملفات تحظى بأولوية على طاولة النقاش بين القادة.

وأوضح أن الأمن الخليجي والتنسيق المشترك خلال المرحلة المقبلة يمثلان محورًا رئيسيًا في المباحثات، بما يشمل سبل التعامل مع التهديدات والتصعيد، مؤكدًا أن دول الخليج تتعامل مع الوضع الراهن بحذر وحكمة، لكنها في الوقت ذاته لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي اعتداءات تستهدف أراضيها أو منشآتها الحيوية.

كما لفت إلى أن التحركات الدبلوماسية والسياسية لدول مجلس التعاون تتضمن متابعة جهود الوساطة، بما في ذلك المبادرات الباكستانية بين إيران والولايات المتحدة، في ظل حالة من الضبابية التي تحيط بمستقبل هذه المفاوضات.

الخليج استقرار إيران الولايات المتحدة الملاحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

بالصور

طريقة عمل برجر شاورما .. بطعم غني وقوام مثالي

فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المزيد