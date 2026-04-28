تحرك جديد ضد الإخوان في برلمان ألمانيا.. باحث يكشف

أكد أحمد سلطان الباحث في الأمن الإقليمي والإرهاب، أنه يجب النظر إلى التحرك الجديد والاستجواب الذى قدمته الكتلة البرلمانية للحزب البديل من أجل ألمانيا ضمن الحملة الأوروبية التي تتسع يوما بعد يوم من أجل حظر أنشطة جماعة الإخوان.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الساعة 6” المذاع عبر فضائية “الحياة”، أنه ليس الإستجواب الأول من نوعه الذى يقدمه الحزب، موضحا أن تلك الإستجوابات توجه للحكومة، لأنها متأثرة بشكل أساسي بالحملة فى أوروبا، خاصة التقرير الذى صدر سابقا وأعدته وزارة الداخلية الفرنسية، وقال إن الإخوان تغلغلت فى المجتمعات بدعم أو بتعاون مع بعض الحكومات الأوروبية.

وتابع: “هذه الخطوات حفزت دولا مثل: ألمانيا وهولندا، وتضغط الأحزاب اليمنية فى ألمانيا بمسار حظر جماعة الإخوان والتنظيمات الشبيهة منذ فترة”.

وأشار: “الإخوان استطاعت أن ترسخ شبكات متعددة ومتداخلة على مدار عقود، وكان هذا بتحالف مع بعض الحكومات الأوروبية”.