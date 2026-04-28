بعد تفقد الرئيس السيسي.. تفاصيل مشروع محطة الأهرام بمحافظة الجيزة

كشف الدكتور طارق الجويلي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، تفاصيل مشروع محطة الأهرام بمحافظة الجيزة بعد تفقد الرئيس السيسي للأعمال الإنشائية، قائلا: إن اليوم كان يتم الإحتفال بخروج أول ماكينة حفر أنفاق من ضمن 6 ماكينات حفر يعملون وينفذون الخط الرابع لمترو الأنفاق.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الساعة 6” المذاع عبر فضائية “الحياة”، أن هناك 4 ماكينات حفر أنفاق بدأوا، وهناك اليوم أول ماكينة أنتهت كل أعمالها، موضحا أن هناك موعد أخر فى منتصف يونيو القادم خروج ماكينة، بعدها فى منتصف شهر أغسطس خروج ماكينة حفر أخري.

وتابع: “كان يتم تقسيم المرحلة الأولي أو الجزء الغربي للمرحلة الأولي ل12 محطة، وتم تقسيمهم على 4 شركات مصرية، والجزء الشرقي ب5 محطات”.

وأشار: “المرحلة الأولي من حدائق الأشجار فى أكتوبر، ثم محطة النصر، ثم المتحف الكبير، ثم ميدان الرماية، ويكون نهايتها فى محطة الأهرامات فى أول شارع الهرم مباشرة، وتلك المحطات ننتهي من الحفر النفقي بها، وهو أساس الموضوع والمدة الأطول للمشروع”.