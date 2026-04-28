الخط الرابع لمترو الأنفاق.. مشروع قومي يربط القاهرة والجيزة ويخدم 2 مليون راكب

يُعد الخط الرابع لمترو الأنفاق واحدًا من أهم المشروعات القومية الجاري تنفيذها في مصر، نظرًا لدوره في ربط مناطق حيوية بين القاهرة والجيزة والقاهرة الجديدة، وتخفيف الضغط المروري على الطرق الرئيسية.

ومع التقدم المتسارع في أعمال التنفيذ، تتزايد التوقعات بأن يحدث المشروع نقلة نوعية في منظومة النقل الجماعي، بما يخدم ملايين الركاب يوميًا عند اكتماله.

موعد التشغيل ونسب التنفيذ

أكد اللواء طارق الجويلي أن المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق سيتم افتتاحها خلال النصف الأول من عام 2028، مشيرًا إلى أن أعمال الحفر والتجهيز تسير بوتيرة متسارعة.

وأوضح أن المشروع يتم تنفيذه بواسطة 4 شركات تعمل بشكل متزامن بهدف تقليل مدة التنفيذ، مع توقع الانتهاء من أعمال الحفر النفقي للمرحلة الأولى بالكامل في سبتمبر المقبل.

طاقة تشغيل ضخمة وتكامل مع وسائل النقل

من المتوقع أن ينقل الخط الرابع نحو 2 مليون راكب يوميًا بعد تشغيله، ليصبح أحد أهم خطوط المترو في القاهرة الكبرى.

سيتم تكامل الخدمة مع مونوريل السادس من أكتوبر، بالإضافة إلى الربط المستقبلي مع وسائل النقل الحديثة مثل القطار الكهربائي الخفيف (LRT).

تفاصيل المرحلة الأولى من المشروع

تبلغ المرحلة الأولى من الخط الرابع 19 كيلومترًا وتشمل 17 محطة (16 نفقية ومحطة سطحية واحدة)، وتمتد من غرب الطريق الدائري بمدينة 6 أكتوبر مرورًا بمحطة المتحف المصري الكبير وشارع الهرم، وصولًا إلى محطة الجيزة ثم الملك الصالح وتنتهي عند محطة الفسطاط.

أحدث تقنيات التنفيذ والشركات المشاركة

تُنفذ الأعمال الإنشائية بواسطة شركات مصرية كبرى تشمل:

المقاولون العرب

أوراسكوم للإنشاءات

كونكورد

بتروجيت

حسن علام للإنشاءات

ويعتمد المشروع على 6 ماكينات حفر نفقي حديثة، وهو ما يُطبق لأول مرة في مشروعات المترو داخل مصر.

تقدم أعمال الحفر والتصنيع

تعمل حاليًا 4 ماكينات حفر في الجزء الأول بين حدائق الأشجار والمساحة، حيث وصلت إحدى الماكينات إلى محطة المتحف المصري الكبير، وأخرى إلى محطة الأهرامات، وثالثة إلى محطة مدكور، ورابعة إلى محطة الطالبية.

كما يتم تجهيز ماكينتين إضافيتين لبدء أعمال الجزء الثاني الممتد حتى محطة الفسطاط.

منظومة تشغيل متكاملة

يشمل المشروع تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية والسكة والورشة عبر تحالف (ميتسوبيشي/أوراسكوم)، إلى جانب تصنيع وتوريد 23 قطارًا من خلال شركة ميتسوبيشي اليابانية، على أن يتم تسليم أول قطار في مايو 2026.

مراحل مستقبلية للخط الرابع

يمتد المشروع على 4 مراحل تشمل:

المرحلة الثانية: الفسطاط – القاهرة الجديدة

المرحلة الثالثة: حدائق الأشجار – ميدان الحصري

المرحلة الرابعة: القاهرة الجديدة – مطار العاصمة

وذلك بما يحقق تكاملًا مع شبكة النقل الحديثة في مصر.

أهمية استراتيجية للمشروع

يمثل الخط الرابع ربطًا استراتيجيًا بين القاهرة والجيزة والقاهرة الجديدة، كما يخدم مناطق ذات كثافة سكانية عالية مثل الهرم وفيصل ومدينة نصر وجامعة الأزهر.

ويُعد المشروع نقطة التقاء بين التاريخ والمستقبل، حيث يربط بين المناطق الأثرية مثل الأهرامات والمتحف المصري الكبير، والمناطق العمرانية الحديثة مثل القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية.