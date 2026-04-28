الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

الشبورة والرياح.. أبرز الظواهر الجوية المتوقعة في طقس الغد

حنان توفيق

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الأربعاء، طقس حار نهارا على أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية..بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء وقد تؤدي إلى انخفاض الرؤية الفقية على بعض الطرق، وتنشط رياح على مناطق من الوجه البحري وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح شمالية غربية. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 29 17

العاصمة الجديدة 30 16

6 أكتوبر 30 17

بنها 29 17

دمنهور 28 16

وادي النطرون 28 16

كفر الشيخ 27 15

بلطيم 27 15

المنصورة 29 16

الزقازيق 28 16

شبين الكوم 28 16

طنطا 28 16

دمياط 23 17

بورسعيد 25 18

الإسماعيلية 30 16

السويس 29 17

العريش 25 14

رفح 24 13

رأس سدر 30 16

نخل 30 13

كاترين 20 09

الطور 32 20

طابا 27 16

شرم الشيخ 31 21

الغردقة 31 20

الإسكندرية 24 15

العلمين 24 14

مطروح 24 15

السلوم 26 14

سيوة 29 16

رأس غارب 28 18

سفاجا 29 20

مرسى علم 30 21

شلاتين 31 21

حلايب 28 23

أبو رماد 29 21

مرسى حميرة 30 21

أبرق 31 22

جبل علبة 30 21

رأس حدربة 28 23

الفيوم 30 16

بني سويف 30 15

المنيا 31 14

أسيوط 32 15

سوهاج 33 17

قنا 33 19

الأقصر 34 18

أسوان 35 19

الوادى الجديد 34 18

أبوسمبل 35 18

