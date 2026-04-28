Fury Energy والزمالك | شراكة استراتيجية تتجاوز الرعاية الرياضية لتصنع تجربة جماهيرية متكاملة

أعلنت Fury Energy عن توقيع شراكة استراتيجية مع نادي الزمالك تمتد لثلاث سنوات، في خطوة تعكس رؤية الشركة الطموحة لتسريع نمو أعمالها داخل السوق المصري وتعزيز مكانتها التنافسية ضمن فئة مشروبات الطاقة. وتمثل هذه الشراكة استثماراً استراتيجياً متكاملاً يهدف إلى دعم نمو المبيعات بشكل مباشر، إلى جانب توسيع الحصة السوقية للعلامة التجارية عبر الاستفادة من منصات رياضية ذات تأثير واسع. كما تؤكد هذه الخطوة توجه "فيوري" نحو لعب دور قيادي في السوق، ليس فقط من خلال التواجد، ولكن عبر بناء حضور فعّال ومستدام يرتكز على الابتكار والتواصل الحقيقي مع الجمهور.

وتستند هذه الشراكة إلى القيمة الاستثنائية التي يوفرها التعاون مع نادي الزمالك، باعتباره أحد أكبر الكيانات الرياضية في مصر والمنطقة، وصاحب قاعدة جماهيرية ضخمة تتميز بالشغف والتفاعل العالي. ويمنح هذا الارتباط "فيوري" فرصة استراتيجية للوصول إلى شرائح متنوعة من المستهلكين على مستوى الجمهورية، خاصة من فئة الشباب وعشاق الرياضة، من خلال الحضور في المباريات، والتواجد عبر المنصات الرقمية، إلى جانب التفاعل المباشر مع الجماهير. ويسهم هذا الانتشار الواسع في تعزيز الوعي بالعلامة التجارية وترسيخ مكانتها في أذهان المستهلكين بشكل أكثر تأثيراً واستمرارية.

وفي إطار تفعيل هذه الشراكة على أرض الواقع، تعتزم "فيوري" تنفيذ خطة متكاملة تشمل إطلاق فعاليات جماهيرية مبتكرة، وتنظيم حملات تسويقية نوعية، إلى جانب إنتاج محتوى حصري يعكس روح النادي ويخاطب جمهوره بشكل مباشر. وتهدف هذه المبادرات إلى تقديم تجارب مشجعين فريدة من نوعها، تسهم في تعزيز التفاعل وخلق لحظات استثنائية تربط الجمهور بعلامة "فيوري" بشكل أعمق. كما تمثل هذه الأنشطة منصة حيوية لتحويل الحضور الجماهيري إلى تفاعل فعلي يدعم نمو العلامة التجارية ويعزز من ارتباطها بالسوق المحلي.

وفي سياق متصل، تسعى "فيوري" من خلال هذا التعاون إلى بناء ولاء طويل الأمد مع ملايين مشجعي الزمالك، عبر ترسيخ ارتباط عاطفي قائم على القيم المشتركة بين الطرفين. حيث تلتقي هوية "فيوري" المرتكزة على الطاقة، الأداء العالي، وروح التحدي، مع مبادئ الإصرار والطموح التي تمثل جوهر نادي الزمالك وتاريخه العريق. ويعكس هذا التناغم في القيم قدرة العلامة التجارية على الاندماج بشكل طبيعي داخل المجتمع الرياضي، بما يعزز من مصداقيتها ويقوي من حضورها كجزء من تجربة المشجع اليومية.

من جانبه، أكد مجلس إدارة نادي الزمالك أن هذه الشراكة تأتي ضمن استراتيجية النادي الرامية إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز الإيرادات التجارية، بما يدعم خططه المستقبلية ويعزز من استدامة نجاحه على المستويين الرياضي والإداري. كما يعكس التعاون مع علامة مثل "فيوري" التوجه نحو بناء شراكات ذات قيمة مضافة حقيقية، قادرة على تحقيق منفعة متبادلة وخلق فرص جديدة للنمو والتوسع، بما يخدم تطلعات الطرفين في المرحلة المقبلة.

ويُرسّخ هذا التحالف مكانة Fury Energy كشريك فاعل ومؤثر في منظومة التسويق الرياضي في مصر، بما يعكس توجهها الاستراتيجي نحو توسيع حضورها داخل هذا القطاع الحيوي عبر شراكات نوعية ذات تأثير ملموس. كما يجسد التزام الشركة بدعم المنظومة الرياضية والارتقاء بتجربة الجماهير، وذلك من خلال تبني أسلوب حياة قائم على الطاقة، الأداء، وروح التحدي. وتندرج هذه الخطوة ضمن رؤية أشمل تستهدف قيادة سوق مشروبات الطاقة، عبر استثمارات استراتيجية مدروسة تسهم في بناء علاقة قوية ومستدامة مع المستهلكين وتعزز من ارتباطهم بالعلامة التجارية.