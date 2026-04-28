تطوير مصر تسلم 6350 وحدة حتى الربع الأول من 2026 وتحقق بمبيعات قياسية تتجاوز 43 مليار جنيه

في انعكاس واضح لقوة أداء الشركة وتسارع وتيرة التنفيذ والإنشاء في السوق العقاري في مصر، أعلنت شركة تطوير مصر، إحدى الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري، عن تحقيق معدل تسليمات ومبيعات قياسية. حيث قامت الشركة بتسليم أكثر من 6,350 وحدة منذ 2019 حتى الربع الأول من 2026، مع مستهدف تسليم 2,200 وحدة خلال نفس العام، وللوصول إلى تسليم أكثر من 8,200 وحدة، وذلك ضمن محفظة تضم 6 مشروعات كبرى موزعة على 4 وجهات استراتيجية.

أما بالنسبة لأداء المبيعات، فقد حققت الشركة مبيعات قياسية تجاوزت 43 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2026، محققة المستهدف البيعي السنوي بالكامل خلال الربع الأول فقط من العام، مع بيع 2,225 وحدة بمساحة بنائية تتجاوز 200 ألف متر مربع.

وفي إطار إعلان نتائج الربع الأول 2026، يعكس هذا الأداء قدرة شركة «تطوير مصر» على تقديم منتجات عقارية مبتكرة تلبي تطلعات العملاء، بما يترجم مباشرة إلى طلب قوي ومبيعات قياسية عبر مشروعاتها في وجهات استراتيجية.

وجاء هذا الأداء مدعومًا بالإقبال الكبير على مشروعات الشركة، حيث سجل مشروع أبراج ومارينا المونت جلالة مبيعات تجاوزت 38 مليار جنيه خلال 5 أيام فقط مع بيع كامل المشروع، متجاوزًا أعلى مبيعات سنوية سابقة للشركة في عام 2024 والتي بلغت 33 مليار جنيه، محققًا نسبة نمو تتخطى 15%. فيما بلغت مبيعات بلومفيلدز 2.5 مليار جنيه، وسولت 1.5 مليار جنيه، ودي باي وريفرز 500 مليون جنيه لكل منهما.

وارتفع إجمالي المبيعات التراكمية إلى أكثر من 143 مليار جنيه منذ عام 2014، بينما تخطت المساحة البنائية المباعة 2.6 مليون متر مربع، ووصل عدد العملاء إلى 19.6 ألف عميل.