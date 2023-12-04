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أخبار البلد

رئيس الوزراء: حوكمة الإجراءات المتعلقة بالتغذية المدرسية لتقديم وجبة متكاملة للطلاب

صدى البلد

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة مستجدات الموقف الحالي لمنظومة التغذية المدرسية، بحضور كل من اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، والمهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والدكتور إسماعيل حداد، الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر، واللواء تيمور أبو المجد، رئيس مجلس إدارة شركة سايلو فودز، واللواء خالد حمدي، مساعد وزير النقل، و علي السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة، والدكتورة شيرين فكري، مساعد وزير البيئة لتطبيق السياسات البيئية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء على الأهمية الكبيرة التي تحظى بها منظومة التغذية المدرسية لطلابنا في مختلف المراحل التعليمية.

وقال إن اجتماع اليوم يأتى في إطار المتابعة المستمرة لما يتم اتخاذه من خطوات لتطوير هذه المنظومة، وما تتضمنه من وجبات تتمتع بمكونات توفر المزيد من العناصر الغذائية المتكاملة التي يحتاجها الطلاب، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الشأن.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن منظومة التغذية المدرسية مستقرة ومؤمنة وأصبح لها عمل مؤسسي، وهناك توجيهات رئاسية بشأن العمل على  حوكمة الإجراءات المتعلقة بالتغذية المدرسية لتقديم وجبة غذائية متكاملة للطلاب، مؤكدا في الوقت ذاته أن الدولة، بمختلف وزاراتها وأجهزتها المعنية، تعمل على نجاح هذه المنظومة.

وأكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أهمية التغذية المدرسية في بناء جسم الطلاب، لافتا إلى أن برنامج التغذية المدرسية تم اعتماده منذ سنوات؛ بهدف توفير تغذية مدرسية لخلق جيل من الأصحاء لمساعدتهم على التعلم، وتعمل الوزارة على تقديم وجبات مدرسية متكاملة العناصر الغذائية، وذلك عن طريق دعم الوجبة المدرسية بنحو 15 عنصرا من الفيتامينات والأملاح المعدنية.

وأشار الدكتور رضا حجازي إلى الجهود التي تبذلها الحكومة لتنفيذ منظومة التغذية المدرسية، بالتعاون بين مختلف أجهزة الدولة خاصةً وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة والسكان، من خلال المعهد القومي للتغذية، والهيئة القومية لسلامة الغذاء وباقي الجهات المعنية؛ لمتابعة جهود تطوير المنظومة ووضع استراتيجية متكاملة للتغذية المدرسية.
وقدم اللواء تيمور أبو المجد، رئيس مجلس إدارة شركة سايلو فودز،  عرضا تناول خلاله الموقف التنفيذى لمنظومة التغذية المدرسية خلال العام الدراسي 2022 – 2023، وخطة التغذية المدرسية للعام الدراسي 2023 -2024، ومكونات الوجبة الغذائية للمراحل المستهدفة للتغذية في العام الدراسي الحالي.

وأشار رئيس الشركة إلى أنه تم توزيع نحو 880 مليون وجبة، مستعرضا ما تم توزيعه من وجبات جافة ومطهية خلال الفصلين الدراسيين على طلاب وزارة التربية والتعليم والأزهر.
 

وأكد اللواء تيمور أبو المجد، أن عدد المدارس المستهدفة للتغذية بالوجبات الجافة والمطهية للعام الدراسى 2023 / 2024، و تطرق إلى مكونات الوجبات المدرسية بمختلف المراحل الدراسية (إبتدائى / مجتمعي/ إعدادى/ ثانوى) حيث تتكون الوجبات من عدة مكونات تشمل البسكوت، واللبن، والفول السوداني، والجبن، والحلاوة، والخبز، والمربى.

وقال رئيس شركة سايلو فودز إنه منذ بداية العام الدراسى 2023 / 2024 وحتى نهاية شهر نوفمبر 2023 تم إنتاج وتوزيع عدد 435 مليون وجبة تغذية مدرسية منها 368 مليون وجبة لطلاب المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم و67 مليون وجبة لطلاب المدارس التابعة للأزهر الشريف، بالإضافة لعدد 10.8 مليون وجبة جافة ومطهية.

 واستعرض رئيس الشركة الموقف التنفيذى لتخصيص واستلام قطع الأراضي كاملة المرافق بالمحافظات التي ستستخدم في إنشاء مخازن لصالح المنظومة، مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع أحد المكاتب الإستشارية المتخصصة والإنتهاء من إعداد الرسومات والتصميمات الخاصة بمخازن المنظومة.

وعرض اللواء  هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، الموقف التنفيذي لتخصيص عدد من قطع الأراضي بالمحافظات لصالح منظومة التغذية المدرسية، وذلك في ضوء تكليفات رئيس الوزراء بتخصيص 93 قطعة أرض كاملة المرافق على مستوى المحافظات لإنشاء مخازن جديدة لصالح تنفيذ منظومة التغذية المدرسية.

و أوضح الوزير أن المحافظات المعنية قامت بترشيح عدد 163 قطعة أرض وقامت اللجان المشكلة من هيئة سلامة الغذاء، ووزارة البيئة، وجهاز مشروعات الخــدمة الوطنية، بالمرور الميداني على جميع المواقع التي تم ترشيحها، وتمت الموافقة على عدد (77) موقعاً منها يستوفي اشتراطات البيئة وسلامة الغذاء وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وتم استلام عدد من تلك الأراضي بالفعل ولاية المحافظات أو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

الدكتور مصطفى مدبولى مدبولى رئيس مجلس الوزراء منظومة التغذية المدرسية الموقف الحالي لمنظومة التغذية المدرسي بالتغذية المدرسية

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