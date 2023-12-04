عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إجراء عسكري عاجل من بولندا قرب حدود روسيا وبيلاروس

الجيش البولندي
الجيش البولندي

أعلن وزير الدفاع البولندي، ماريوش بلاشتشاك، اليوم الإثنين، أن بولندا افتتحت وحدة عسكرية جديدة ونشرت كتيبة مهندسين في بلدة أوغوستو بالقرب من الحدود مع روسيا وبيلاروس.

وقال بلاشتشاك: "اليوم نفتتح وحدة عسكرية جديدة هنا في أوغوستو.. هذا مكان مهم للغاية على الخريطة الأمنية للجمهورية البولندية، بناءً على الوضع، وعلى أساس التهديدات التي تنتظر بولندا”.

وكان رئيس مكتب الأمن القومي البولندي جاسيك سيفيرا، أعلن في وقت سابق، أن بولندا سترسل مجموعة من المستشارين العسكريين إلى فنلندا للمساعدة في حراسة الحدود.

بعد قرارها ضد روسيا.. تحرك عاجل من بولندا لحماية حدود فنلندا

بولندا: الهدنة أسفرت عن إطلاق سراح أحد مواطنينا بين الأسرى في غزة

وكتب سيفيرا، عبر منصة “إكس”، “هناك طلب رسمي لدعم الحلفاء في مواجهة هجوم هجين على الحدود الفنلندية. وتعتزم بولندا الاستجابة لطلب حليفنا في منظمة حلف شمال الأطلسي وشريكنا في الاتحاد الأوروبي”.

وأشار إلى أن "مجموعة من المستشارين العسكريين ستقوم في الموقع بنقل المعرفة حول ضمان أمن الحدود، بما في ذلك البعد العملياتي".

روسيا بيلاروس بولندا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارته المتهشمة وصورة الوداع الأخير.. فاجعة وفاة أشرف عبد الغفور| القصة الكاملة

رسميا.. وزير شؤون الديوان يكشف تفاصيل الحالة الصحية لـ أمير الكويت

4 ساعات خطر على هؤلاء.. الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا من هذه الظاهرة اليوم

المدرب مش طايقه.. نجم الأهلي يكشف مفاجأة مدوية عن إمام عاشور

تحذير شديد اللهجة.. أنواع من المسكنات ممنوعة نهائيا في حالات الإنفلونزا

سعر البيع| قرار عاجل من الحكومة بشأن السكر.. إلزام المستوردين وفواتير إلكترونية| تفاصيل

شوبير يصدم جماهير الأهلي باستبعاد ثلاثي الفريق عن كأس العالم للأندية

شاهد.. بكاء وانهيار ريهام عبد الغفور في جنازة والدها

موضوعات متعلقة

إصابات مباشرة.. حزب الله يقصف مواقع إسرائيلية

قطاع النفط الأمريكي يتعرض لكارثة بسبب بايدن.. تفاصيل

رسميا.. وزير شؤون الديوان يكشف تفاصيل الحالة الصحية لـ أمير الكويت

بالأرقام.. محافظة القدس تكشف انتهاكات الاحتلال خلال نوفمبر الماضي

أزمة خطيرة بأوكرانيا.. زيلينسكي يحاول السيطرة على الجيش بشكل مباشر

تدمير آليات ومصرع جنود.. كتائب القسام تكبد الاحتلال خسائر فادحة في غزة

روسيا تسخر من موقف الغرب تجاه أوكرانيا

حكومة الاحتلال: الحرب على غزة تكلف إسرائيل 51 مليار دولار

ترشيحاتنا

لأول مرة منذ 2005.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يدفع بلواء كفير إلى غزة

إجراء عسكري عاجل من بولندا قرب حدود روسيا وبيلاروس

تراجعت 40 جنيها| ضربة قاضية لـ أسعار الدواجن خلال 10 أشهر.. بشرة خير

رفض تهجير الفلسطينيين.. شكري يتلقي اتصالا عاجلا من وزير خارجية كولومبيا |تفاصيل

إصابات مباشرة.. حزب الله يقصف مواقع إسرائيلية

قبل ما تبدأ مشروعك.. أنشطة تجارية تتطلب الموافقة الأمنية لإصدار الترخيص


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان ليلى علوي في مهرجان البحر الأحمر يثير ضجة| سعره غير متوقع

بحضور نخبة من النجوم.. ريهام عبدالغفور تتلقى عزاء والدها بالمقابر| صور

طريقة عمل كاسات البسبوسة بالقشطة|بمذاق لايقاوم

نجوم الفن يدعمون ريهام عبد الغفور فى جنازة والدها .. صور

فيديو

يسرا تخرج عن صمتها وترد على حقيقة خروجها من السباق الرمضاني

بعلم فلسطين وصورة "روح الروح".. فنان يعبر عن دعمه لغزة بطريقة مبهرة| شاهد

هرب إلى سوهاج.. تفاصيل سقوط التيك توكر كروان مشاكل بعد الفيديو الفاضح

ما تفعلوه يحمي العالم من مخططات إسرائيل| يهودي يوجه رسالة للفلسطينيين.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

اﻟﻤﺰﻳﺪ