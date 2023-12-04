إجراء عسكري عاجل من بولندا قرب حدود روسيا وبيلاروس

أعلن وزير الدفاع البولندي، ماريوش بلاشتشاك، اليوم الإثنين، أن بولندا افتتحت وحدة عسكرية جديدة ونشرت كتيبة مهندسين في بلدة أوغوستو بالقرب من الحدود مع روسيا وبيلاروس.

وقال بلاشتشاك: "اليوم نفتتح وحدة عسكرية جديدة هنا في أوغوستو.. هذا مكان مهم للغاية على الخريطة الأمنية للجمهورية البولندية، بناءً على الوضع، وعلى أساس التهديدات التي تنتظر بولندا”.

وكان رئيس مكتب الأمن القومي البولندي جاسيك سيفيرا، أعلن في وقت سابق، أن بولندا سترسل مجموعة من المستشارين العسكريين إلى فنلندا للمساعدة في حراسة الحدود.

وكتب سيفيرا، عبر منصة “إكس”، “هناك طلب رسمي لدعم الحلفاء في مواجهة هجوم هجين على الحدود الفنلندية. وتعتزم بولندا الاستجابة لطلب حليفنا في منظمة حلف شمال الأطلسي وشريكنا في الاتحاد الأوروبي”.

وأشار إلى أن "مجموعة من المستشارين العسكريين ستقوم في الموقع بنقل المعرفة حول ضمان أمن الحدود، بما في ذلك البعد العملياتي".