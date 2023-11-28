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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد قرارها ضد روسيا.. تحرك عاجل من بولندا لحماية حدود فنلندا

تحرك عاجل من بولندا
تحرك عاجل من بولندا لحماية حدود فنلندا

أعلن رئيس مكتب الأمن القومي البولندي جاسيك سيفيرا، اليوم الثلاثاء، أن بولندا سترسل مجموعة من المستشارين العسكريين إلى فنلندا للمساعدة في حراسة الحدود.

وكتب سيفيرا، عبر منصة “إكس”، “هناك طلب رسمي لدعم الحلفاء في مواجهة هجوم هجين على الحدود الفنلندية. وتعتزم بولندا الاستجابة لطلب حليفنا في منظمة حلف شمال الأطلسي وشريكنا في الاتحاد الأوروبي”.

وأشار إلى أن "مجموعة من المستشارين العسكريين ستقوم في الموقع بنقل المعرفة حول ضمان أمن الحدود، بما في ذلك البعد العملياتي".

وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس الوزراء الفنلندي، بيتري أوربو، إن السلطات الفنلندية ستغلق جميع نقاط التفتيش على الحدود مع روسيا أمام طالبي اللجوء حتى 13 ديسمبر.

وحسب هيئة الإذاعة الفنلندية، قال أوربو، في مؤتمر صحفي، إن "روسيا تسببت في هذا الوضع ويمكنها وضع حد له".

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بدوره، قال نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر جروشكو، إن قرار فنلندا بإغلاق الحدود مع روسيا يضر بالمواطنين الفنلنديين.

قال جروشكو، في تصريحات صحفية، "لقد أغلقوا الحدود، كيف يمكننا الرد؟ المواطنون الفنلنديون سيعانون”.

بولندا فنلندا الاتحاد الأوروبي روسيا

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