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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تطور خطير| فنلندا توافق على نشر قوات للناتو على أراضيها.. وروسيا تحذر

روسيا وفنلندا
روسيا وفنلندا

قال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر جروشكو، اليوم الثلاثاء، إن روسيا تعلم أن فنلندا وافقت بالفعل على السماح بنشر قوات لـ حلف الناتو على أراضيها.

 

وأوضح جروشكو  في منتدى قراءات بريماكوف: "من الواضح أن حلف شمال الأطلسي بأكمله قد زاد منطقة الاتصال مع عدوه الرئيسي، كما ينظر التحالف إلى روسيا، بمقدار 1300 كيلومتر، وسيطالبون فنلندا بأن تفعل ما يفعله الحلفاء الآخرون، أي أن تنشر قوات على أرضيها"، لافتا إلى أن موسكو تعلم أن فنلندا وقعت على اتفاقيات ثنائية لنشر قوات من الناتو على أراضيها.

 

وشدد جروشكو على أن روسيا ستتخذ كافة الاحتياطات الممكنة ردا على نشاط حلف الناتو بالقرب من حدودها. 

 

وأضاف: "سنفعل ذلك، كما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أساس تغييرات حقيقية في الوضع العسكري، أعني القوات العسكرية التي يمكن نشرها أو الظهور على طول حدودنا".

 

وأشار أن النشاط العسكري لحلف شمال الأطلسي بالقرب من الحدود الروسية يخلق واقعاً عسكرياً سياسياً مشحوناً بشكل كبير بزعزعة الاستقرار.

ويعقد المنتدى الدولي التاسع لقراءات بريماكوف في موسكو في الفترة من 27 إلى 28 نوفمبر.

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