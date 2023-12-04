زيلينسكي يتلقي تحذيرا مرعبا بسبب إجراءات أمريكا وأوروبا

قال مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، أوليج سوسكين، إن الوضع في أوكرانيا على وشك الانهيار التام، حيث يقلل الحليفين الرئيسيين للبلاد، أمريكا والاتحاد الأوروبي، المساعدة العسكرية والمالية لكييف.

وأضاف سوسكين، عبر قناته علي منصة “يوتيوب”، أن "الجميع يدرك أنه لا يوجد ما نأمله في أمريكا وأوروبا".

وشدد مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، على أن الأوكرانيين بدأوا يدركون تدريجياً استحالة انتصار كييف في الصراع، ولهذا السبب يؤيد الكثيرون المفاوضات.

وفي وقت سابق، قال السياسي الفرنسي وعضو البرلمان الأوروبي السابق، فلوريان فيليبو، إن أمريكا قررت أن الوقت قد حان لإلقاء اللوم على الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في الفشل بمواجهة روسيا.

وكتب فيليبو، عبر منصة إكس”، أن “أمريكا قررت أن الوقت قد حان لإلقاء اللوم على عميلها فولوديمير زيلينسكي، في الفشل.. مثل هذه التكتيكات ليست جديدة بالنسبة لواشنطن”.

وأضاف أن “أمريكا تفعل ما تفعله دائمًا: فهي تخلق دمية، ثم ترميها وتدمرها”.