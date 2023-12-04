ذكرت صحيفة “أوكراينسكا برافدا”، أن الصراحة المفرطة للقائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني، في محادثاته مع الشركاء الغربيين قد تنقل مسألة استقالته من المستوى الافتراضي إلى المستوى العملي.

وذكرت مصادر الصحيفة في مكتب الرئيس فولوديمير زيلينسكي، أن الجنرال لن يتم استبداله بقائد القوات البرية ألكسندر سيرسكي.

وقالت الصحيفة، نقلا عن المصدر، “بمعرفة عاطفية زيلينسكي، يمكن الافتراض أن صراحة زالوجني المفرطة في المحادثات مع الشركاء حول الوضع الداخلي في أوكرانيا يمكن أن تنقل قضية استقالته من مستوى افتراضي بحت إلى مستوى عملي”.

وفي وقت سابق، أعرب النائب السابق للبرلمان الأوكراني سبيريدون كيلينكاروف عن رأي مفاده أن تصريحات زالوجني الأخيرة حول الحالة الكارثية للقوات الأوكرانية والفشل الفعلي للهجوم المضاد وضعت رئيس البلاد فولوديمير زيلينسكي في موقف حرج.