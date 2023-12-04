أزمة خطيرة بأوكرانيا.. زيلينسكي يحاول السيطرة على الجيش بشكل مباشر

أفادت صحيفة “أوكرينسكايا برافدا” الإخبارية، اليوم الاثنين، نقلاً عن مصادر قريبة من القيادة في كييف، أن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي يتجاوز صلاحيات الجنرال فاليري زالوجني، القائد العام للقوات المسلحة، لإصدار الأوامر مباشرة إلى القادة.

وزعم التقرير أن زالوجني لا يعلم في بعض الأحيان بما يفعله الجيش إلا من مرؤوسيه.

وكان زيلينسكي والقائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية على خلاف منذ أشهر، وأدى الهجوم المضاد الفاشل الذي شنته كييف في الصيف إلى تفاقم التوترات، وفقًا لما ذكره مطلعون.

وأضاف تقرير “أوكرينسكايا برافدا”، أن الرئيس أنشأ “مسارات موازية” للتواصل مع كبار القادة العسكريين، بما في ذلك ألكسندر سيرسكي، قائد القوات البرية، ونيكولاي أوليشوك، قائد القوات الجوية. ويقال إن مكتب زيلينسكي وجد هذا الأمر مناسبا، لكن هذه الممارسة عطلت التسلسل القيادي الطبيعي، الأمر الذي أثار استياء زالوجني.

ونقل عن مصدر مقرب من الإدارة قوله: طيبدو أن زيلينسكي لديه نوعان من القوات المسلحة الأوكرانية: الأخيار الذين يقودهم سيرسكي وغيره من المفضلين، والأشرار الذين يستجيبون لزالوزجي”.

وقالت “أوكراينسكايا برافدا”، إن رجال زيلينسكي، بما في ذلك مدير مكتبه أندريه ييرماك، قاموا بتصعيد التوترات بسبب طموحات زالوجني السياسية المتصورة منذ أبريل 2022 على الأقل.

وأضافت أن ثقة الأوكرانيين في زالوجني تجاوزت ثقة زيلينسكي حتى العام الماضي.