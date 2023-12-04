حازم عمر: ولاؤنا المطلق للشعب المصري.. وعنينا على أولويات الدولة

أجاب المرشح الرئاسي حازم عمر على سؤال الإعلامية لميس الحديدي حول أداء حزب المرشح الرئاسي حازم عمر حزب الشعب الجمهوري وأنه لم يكن أداء مميز بل كان طيلة الوقت مؤيدا لسياسات النظام الحالي؟ قائلاً : “ ده ذكاء سياسي”، لتقاطعه الحديدي : إزاي كنت بتعممل عملية تمويه ؟، ليرد : " الولاء المطلق للشعب المصري لكن السياسة هي فن الممكن وأقصى الممكن ولكن أعيننا طول الوقت على أهداف الدولة التي تتغير بتغير التحديات.

وقال حازم عمر، خلال لقاء له لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون"، أنه كان هناك فترة أولويات للدولة، خاصة التحديات الأمنية وكان هناك سيناريوهات سيئة محتملة، وكانت دولة جوار وهي ليبيا تعرضت لضربة الناتو.

وتابع المرشح الرئاسي حازم عمر، أن السياسة هي تعظيم المصالح، مؤكدا ان تحدياتنا اليوم هي إقتصادية وإجتماعية بإمتياز السؤال هل نحن نقدم قيمة مضافة ؟ هنا سوف نتدخل أما إذا كان التدحل مزاحمة واستقطاب فليس مقبولاً".