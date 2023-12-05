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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الحمل وحظك اليوم الثلاثاء 5 ديسمبر 2023.. افتح صفحة جديدة مع الشريك

برج الحمل
برج الحمل

يبحث الكثير من الأشخاص عن توقعات برج الحمل وحظك اليوم بشكل دورى على شبكة البحث العالمية جوجل ويقصد بهم الأشخاص المولودون خلال الفترة 21 مارس إلى 20 إبريل.

نستعرض لكم توقعات برج الحمل وحظك اليوم الثلاثاء 5 ديسمبر 2023 على الصعيد العاطفي والمهنى والصحي.


برج الحمل في حظك اليوم 5/12/2023

يمتاز مولود برج الحمل بالعديد من الصفات، حيث يمكن الاعتماد عليه فى كل شىء فهو بمثابة سند قوى بالحياة لمن حوله، كما قادر على إعطاء الكثير من الوقت والحب للآخرين.

حظك اليوم برج الحمل مهنيا

ابتعد عن أى مصدر خارجى يسبب لك التوتر والقلق فى الفترات المقبلة، وحافظ على هدوئك أثناء العمل وتجنب الغضب والعصبية.

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برج الحمل اليوم عاطفيا

لا تحاول أن تجعل الخلافات بينك وبين شريك حياتك تطول أكثر من ذلك، واعمل على إيجاد حلول مختلفة ومناسبة لأى مشكلة تواجهكما وافتح صفحة جديدة مع الشريك.


برج الحمل اليوم صحيا

حافظ على أن تتحلى بجسم رياضى وتخلص من الدهون من خلال تناول أكلات صحية مليئة بالفيتامينات خلال الفترات المقبلة.

برج الحمل وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة :

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الحمل خلال الفترة المقبلة الحصول على مكافأة مالية ورحلة للخارج مع شريك حياته تجعله يشعر بالسعادة.

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