علامات تكشف الفرق بين زيت الزيتون الأصلي والمغشوش

يعد زيت الزيتون من أكثر الزيوت شهرة واستخدامًا في المطابخ حول العالم، وليس فقط كمكون أساسي في الطهي، ولكن أيضًا كعنصر مهم في العديد من العلاجات التقليدية والعناية بالبشرة ،والشعر حيث يحتوي على العديد من المواد الغذائية الهامة مثل ،أوميجا 3 والفيتامينات وعلى الرغم من فوائده الصحية والغذائية العديدة.



إلا أن اظهرت العديد من الأنواع المغشوشة منه في الأسواق.ووفقا لموقع healthdirect يمكنك معرفة الفرق بين زيت الزيتون الأصلي من المغشوش بكل سهولة.



الفرق بين زيت الزيتون الأصلي من المغشوش:



الرائحة: زيت الزيتون الأصلي يتميز برائحة قوية ومميزة يمكن تمييزها عن أي رائحة أخرى.

اللون:

يكون لون زيت الزيتون الأصلي مائلًا إلى اللون الأخضر عندما يكون قد عُصر حديثًا، .أما إذا كان لونه مائل للأصفر ويبقى سائلاً ولم يتجمد فهذا يعني أنه غير أصلي.



تعريض زجاجة الزيت لضوء مباشر، فإذا كان لون الزيت أحمر فإنه من النوع الجيد، أما إذا تحول لونه إلى الأخضر أو الأصفر فهو زيت مغشوش.

اللزوجة:

زيت الزيتون الأصلي يتميز بلزوجة أكبر من الزيوت الأخرى بالمقارنة مع أي نوع آخر من الزيوت.

المذاق:

لزيت الزيتون الأصلي مذاق مميز ويبقى محتفظًا بطعمه لمدة طويلة دون أن يتغير.

معدل الحموضة:

يمكن فحص الزيت عن طريق تذوقه وفحص درجة الحموضة. إذا كانت الحموضة عالية فهذا يعني أن الزيت غير أصلي، وإذا كانت قليلة ولا تتعدى الواحد بالمئة فهذا يعني أنه زيت أصلي وجودته عالية.

أحضر وعاء وضع به ملعقتين أو أكثر من الزيت ثم أغلقه.

ضعه في الثلاجة لمدة 24 ساعة، فإذا تجمد الزيت وتماسك فإنه زيت أصلي، أما إذا ظل سائلًا فهو على الأغلب غير أصلي ومغشوش.