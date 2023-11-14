عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

علامات تكشف الفرق بين زيت الزيتون الأصلي والمغشوش

زيت الزيتون
زيت الزيتون

يعد زيت الزيتون من أكثر الزيوت شهرة واستخدامًا في المطابخ حول العالم، وليس فقط كمكون أساسي في الطهي، ولكن أيضًا كعنصر مهم في العديد من العلاجات التقليدية والعناية بالبشرة ،والشعر حيث يحتوي على العديد من المواد الغذائية الهامة مثل ،أوميجا 3 والفيتامينات وعلى الرغم من فوائده الصحية والغذائية العديدة.


إلا أن اظهرت العديد من الأنواع المغشوشة منه في الأسواق.ووفقا لموقع healthdirect يمكنك معرفة الفرق بين زيت الزيتون الأصلي من المغشوش بكل سهولة.


الفرق بين زيت الزيتون الأصلي من المغشوش:


الرائحة: زيت الزيتون الأصلي يتميز برائحة قوية ومميزة يمكن تمييزها عن أي رائحة أخرى.

اللون:
يكون لون زيت الزيتون الأصلي مائلًا إلى اللون الأخضر عندما يكون قد عُصر حديثًا، .أما إذا كان لونه مائل للأصفر ويبقى سائلاً ولم يتجمد فهذا يعني أنه غير أصلي.


تعريض زجاجة الزيت لضوء مباشر، فإذا كان لون الزيت أحمر فإنه من النوع الجيد، أما إذا تحول لونه إلى الأخضر أو الأصفر فهو زيت مغشوش.

اللزوجة:

زيت الزيتون الأصلي يتميز بلزوجة أكبر من الزيوت الأخرى بالمقارنة مع أي نوع آخر من الزيوت.

المذاق:

لزيت الزيتون الأصلي مذاق مميز ويبقى محتفظًا بطعمه لمدة طويلة دون أن يتغير.

معدل الحموضة:

يمكن فحص الزيت عن طريق تذوقه وفحص درجة الحموضة. إذا كانت الحموضة عالية فهذا يعني أن الزيت غير أصلي، وإذا كانت قليلة ولا تتعدى الواحد بالمئة فهذا يعني أنه زيت أصلي وجودته عالية.

أحضر وعاء وضع به ملعقتين أو أكثر من الزيت ثم أغلقه.
ضعه في الثلاجة لمدة 24 ساعة، فإذا تجمد الزيت وتماسك فإنه زيت أصلي، أما إذا ظل سائلًا فهو على الأغلب غير أصلي ومغشوش.

زيت الزيتون زيت الزيتون الاصلى زيت الزيتون المغشوش الحموضة اللون الطعم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

غزة تحرج قادة الغرب.. انقسامات وخلافات تجتاح أمريكا وفرنسا وبريطانيا

مفاجأة بشأن فيديو التحـ.رش والتطاول اللفظي على فتاتين بجنوب سيناء

مارلبورو وميريت وإل إم| رسميا.. الأسعار الجديدة للسجائر بداية من اليوم.. القائمة الكاملة

معلول عايز يمشي| سبب غضب التونسي وتفاصيل الخلاف مع إدارة الأهلي

الزمالك: إجراء عاجل حال طلب النادي الأهلي ضم فتوح

نص دستة تعاقدات| 6 لاعبين سوبر يرتدون قميص الزمالك في يناير

قبلها بـ48 ساعة| تفاصيل إلغاء زيارة الخطيب التاريخية لنادي الزمالك.. ما سبب الاعتذار؟

ظاهرة جوية خطيرة.. بيان مهم من الأرصاد عن طقس اليوم

موضوعات متعلقة

العلاج بالخلايا الجذعية أحدث صيحة لمنع تساقط الشعر

بتتبيلة المطاعم.. طريقة عمل صينية سمك بالفرن

في اليوم العالمي لـ مرض السكري.. عادات شائعة تزيد من خطر الإصابة

علامات في منزلك تدل على الحسد والعين

جدري الماء.. مرض فيروسي شديد العدوى.. كيف تحمي طفلك من الإصابة به

جديدة ومبتكرة.. طريقة عمل صدور الدجاج بمربى المشمش

زي الملايكة.. إطلالة دانية الشافعي بحفل زفافها تثير ضجة

محتار تخفف ولا تتقل..نصائح هامة لتجنب نزلات البرد في تقلبات الجو والأمطار

ترشيحاتنا

أمطار واضطراب الملاحة.. بيان مهم من الأرصاد لتحذير هذه المناطق

وزير الأوقاف: تنكيس الأمم المتحدة لأعلامها وصمة عار للاحتلال الإسرائيلي وداعميه

ضبط طالب بحلوان بعد انتشار فيديو يظهر استعراضه بسلاح أبيض أمام زملائه

وضع يده علي جسدها.. أم تروي تفاصيل مطاردة نجلتها بأحد شوارع الهرم

وصول طائرة مساعدات إماراتية إلى مطار العريش تمهيدا لنقلها إلى قطاع غزة

عثروا عليه بالصدفة.. اكتشاف نادر لا يقدر بثمن في مقبرة مصرية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الداخلية تنظم لقاءات لطلبة المدارس لتعريفهم بمخاطر المخدرات.. صور

وزير الدفاع: القوات المسلحة قادرة على حماية الوطن

معلول عايز يمشي| سبب غضب التونسي وتفاصيل الخلاف مع إدارة الأهلي

قبلها بـ48 ساعة| تفاصيل إلغاء زيارة الخطيب التاريخية لنادي الزمالك.. ما سبب الاعتذار؟

فيديو

عاد من الموت .. خيري رمضان يكشف تفاصيل مثيرة بسبب دواء تخسيس/فيديوجراف

بأسماء الأطفال الشهداء| مغني راب أمريكي يتضامن مع غزة أثناء حفله.. فيديو

وزير الدفاع: القوات المسلحة قادرة على حماية الوطن

جندي إسرائيلي يرفع سلاحه "ضاحكا" على شاب فلسطيني.. شاهد ردة الفعل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الزيوت المهدرجة.. السم في العسل

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الطيران المدني في خدمة أهداف التنمية المستدامة

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الشقراء أجمل نساء الأرض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سيد الهراء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

اﻟﻤﺰﻳﺪ