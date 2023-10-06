أطعمة تدمر الكبد.. يجب الابتعاد عنها

الكبد من أهم الأعضاء الموجودة في جسم الإنسان ويساعد على التخلص من السموم والمواد الضارة الموجودة في الجسم مما يحمى من مشكلات صحية عديدة.

لكن في بعض الأحيان يقع الإنسان في بعض الأخطاء الغذائية التي تتسبب في تدمير الكبد وضعف وظائفه.

ونعرض لكم أخطر الأطعمة التي تدمر الكبد وفقا لما جاء في موقع india

السكر: تناول الكثير من السكر يمكن أن يؤثر على الكبد، خاصة أن تناول السكر الخام والمكرر الذي يوجد عادة في الحلوى والكعك والمشروبات الغازية يمكن أن يضر الكبد.



الكحول: تناول الكثير من الكحول يمكن أن يؤثر بشكل سيء على الكبد.

يمكن أن يؤدي الكحول إلى الالتهاب وموت الخلايا والتليف وهل تعلم أن الإفراط في استهلاك الكحول يمكن أن يؤدي إلى تليف الكبد مما قد يؤدي إلى تقيؤ الدم واليرقان وسرطان الكبد



الدقيق الأبيض: يجب عليك التوقف عن تناول الدقيق الأبيض لأنه عالي المعالجة، ويفتقر إلى المعادن والألياف والمواد المغذية الأساسية الأخرى ويجب تجنب تناول البيتزا والمكرونة والبسكويت والخبز وغيرها.



عناصر الوجبات السريعة: لا نحب جميعاً البرجر والبطاطس المقلية ورقائق البطاطس، لكن هل تعلم أنها صعبة الهضم ويمكن أن تسبب لك الكبد الدهني والدهون المشبعة.



اللحوم الحمراء: قد يبدو تناول اللحوم الحمراء شهيا ولكن يمكن أن يكون له تأثير سيء على الكبد، كما أنه يصعب هضمه والبروتين الزائد يمكن أن يؤدي إلى أمراض الكبد الدهنية.

