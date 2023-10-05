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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ماذا يحدث لجسمك عند استهلاك زيت الزيتون يومياً ؟

زيت الزيتون
زيت الزيتون

يُستخدم زيت الزيتون بشكل شائع في تحضير الأطعمة بسبب فوائده الصحية، كما أن العديد من مرضى القلب والسكري وارتفاع الضغط وغيرها يلجأون إلى استخدامه، إلا أن هناك آثار سلبية يجب وضعها في الاعتبار،قبل استخدامه وفقاً لموقع Livestrong نرصد في هذا التقرير

 

أضرار الإفراط في تناول زيت الزيتون:


يؤدي تناول زيت الزيتون بشكلٍ مفرط إلى مشكلات بالقلب والدورة الدموية وتصبح الشرايين غير قادرة على نقل الدم من القلب لسائر أعضاء وأجزاء الجسم بسبب حالة تصلب الشرايين.


يعد تناول كمية معتدلة من زيت الزيتون آمن نسبيًا لمعظم الأشخاص إلا أنّه الافراط في تناوله يمكن أن يسبب الإسهال
واضطراب المعدة عند البعض خاصًة عند الإفراط في تناوله.


إستخدام زيت الزيتون على درجة حرارة مرتفعة وتعرضه للهب يسبب السرطان وأمراض القلب والشرايين، بينما من استخدامه بارداً فلا ضرراً من تناوله على الأطعمة مثل السلطة وغيرها.

استهلاك زيت الزيتون يؤدي إلى تراكم الدهون على  وجدران الأوعية الدموية يسبب الموت المفاجئ ، ما لم يتم إتخاذ الإجراء الطبي اللازم وتجنب استهلاكه والإمتناع عن تناول زيت الزيتون أو أي مادة دهنية أخرى بكثرة.


-يمكن أن يسبب زيت الزيتون الغثيان عند عدد قليل جداً من الأشخاص، وأن يسبب إنخفاض نسبة السكر في الدم، لذا يجب على مرضى السكري فحص سكر الدم بإنتظام عند استخدامه.


يمكن أن يؤثر إستهلاكه بكميات   على نسبة السكر في الدم أثناء الجراحة وبعدها، لذا فإنّه ينصح بالتوقف عن إستهلاكه قبل أسبوعين من موعد الجراحة المقرّر.

يجب على المرأة الحامل تجنّب إستهلاكه بكميات أكبر من الكمية الموجودة في الطعام، إذ لا توجد معلومات موثوقة وكافية عن سلامة إستهلاك منتجات الزيتون بكميات كبيرة أثناء الحمل والرضاعة.

-يمكن أن يؤدي تناول كميات كبيرة منه إلى الإصابة بالإسهال.


-يحتوي زيت الزيتون على تراكيز عالية من الدهون فإنّه يمكن أن يسبب ارتخاء المصرّة المريئية السفلى، مما يتسبب بمجموعة من الأعراض في مرضى الارتجاع المعدي المريئي، مثل حرقة المعدة، وزيادة الأحماض المرتجعة


الإصابة بحصوات المرارة عند تناول كميات من زيت الزيتون بشكل يومي، حيث يسبب تراكم الدهون الموجودة فيه إلى حدوث انسداد في المرارة وتجمع للعصارة فيها مسببة تكون حصوات المرارة المؤلمة.

التسبب بزيادة الوزن، حيث يحتوي زيت الزيتون على الدهون بالإضافة إلى أنّه يمتلك عدد سعرات حرارية مرتفع ويؤدي الإفراط في تناوله إلى الإصابة بالسمنة مثله كمثل أنواع الدهون الأخرى وعليه يجب الاعتدال وتناوله بكميات بسيطة.

الإصابة بالأمراض المرتبطة بارتفاع الدهون في الجسم، إذ يؤدي تناول زيت الزيتون بكميات كبيرة إلى تراكم بعض أنواع الدهون التي يحتويها سواء من الدهون المشبعة وغير المشبعة والتي تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، وتصلب الشرايين، والسمنة وغيرها.

التسبب برد فعل تحسسي عند تطبيقه على البشرة يظهر على شكل طفح جلدي وأكزيما تحسسية.


-  تناوله بكثرة قد يؤدي إلى الإصابة بالحموضة، وحرقة المعدة، وعسر الهضم، وانتفاخ وغازات البطن

-قد يؤدي إلى الإصابة بالإسهال حال تناول كميات كبيرة منه.

- قد يتسبب في زيادة وزن الجسم، نتيجة احتوائه على نسبة عالية من السعرات الحرارية.

زيت الزيتون استهلاك زيت الزيتون مرض القلب السكري ارتفاع ضغط الدم

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