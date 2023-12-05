عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

يعرقل النمو.. مستشفى الأطفال بجامعة عين شمس تعقد ندوة عن مرض التليف التكيسى

مستشفى الأطفال بجامعة
مستشفى الأطفال بجامعة عين شمس

نظمت وحدة الصدر بمستشفى الأطفال بكلية الطب جامعة عين شمس برئاسة الدكتورة إيمان فودة استاذ أمراض صدر الأطفال ندوة تثقيفية للتوعية عن مرض التليف التكيسى  بالتعاون مع خبراء من جامعه ميتشجن بالولايات   المتحدة الأمريكية لزيادة التوعية بالمرض وتنمية ثقافة الكشف المبكر والإعداد لتكون مستشفى الأطفال بجامعة عين شمس مرکز تميز لعلاج التليف التكيسي  ومواكبة أحدث التطورات لعلاج المرض وتشخصية .

txt

تنسيقية شباب الأحزاب في ضيافة جامعة عين شمس بندوة "نعم للمشاركة.. خليك ايجابي"

txt

طفرة في منظومة التعليم العالي بمصر | 473 كلية و400 برنامج بالجامعات الحكومية.. واقتراح بدمج الكليات للتخلص من تخريج غير مؤهلين لسوق العمل

وذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس والدكتور على الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات والدكتور طارق يوسف المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس والدكتورة منال حمدى السيد  رئيس قسم الأطفال و الدكتورة ياسمين جمال مدير مستشفي الاطفال بجامعة عين شمس.

حاضر في الندوة الدكتورة سامية نصر أستاذ أمراض صدر الأطفال وأمراض الجهاز التنفسي الوراثي بجامعة ميتشجان بالولايات المتحدة الأمريكية ومنسقة بروتوكول الإكتشاف المبكر للأمراض الوراثية في الأطفال (خاصة CF) في مصر و ميتشجان بأمريكا وإحدى رائدات إكتشاف و علاج مرض التليف التكيسي، الدكتورة ستيسى أخصائية التغذية في جامعة ميتشجان وذلك  للإجابة عن كل تساؤلات الأمهات فى التغذية الصحية ومساعدتهم فى حماية أطفالهم من مضاعفات المرض.

كما حضر الندوه الدكتورة منى رشاد رئيس وحده القلب و الصدر الدكتورة تريز بشرى كامل رئيس وحدة صدر الاطفال   ، الدكتورة هبه حمزة نائب مدير مستشفي الأطفال ولفيف من اساتذه التغذية والأطباء والأساتذة بالمستشفى.

ذكرت الدكتورة سامية نصر  فى كلمتها أنه منذ سنتين تم شراء جهاز لتشخيص مرض التليف التكيسى وهناك مجموعة كبيرة من الأطفال تم اكتشافهم يعانون من المرض ويخضعون للعلاج ، وتمت متابعتهم بالتعاون مع أقسام الجهاز الهضمى والتغذية والغدد.

واشارت الدكتورة ياسمين جمال  فى كلمتها أن الهدف من الندوة استكمال مسيرة علاج مرض التليف التكيسى بالتعاون مع جامعة ميتشجان طبقا لاحدث التوصيات العالمية مع تشكيل فريق طبي متكامل من اساتذه الصدر والتغذية و العلاج الطبيعي والكبد للعناية بالمرضى طوال فترة حياتهم لتحسين حالتهم الصحية ودعمهم المستمر؛ مضيفة ان  مستشفيات جامعة عين شمس تقوم بإجراء اختبار العرق وجميع التحاليل اللازمة للمرض  واختبارات  التنفس وتوفير الأنزيم المعالج للمرض، والأستعانة  بأحدث الأجهزة المتطورة لعلاج المرض .

وتناولت الدكتورة ايمان فودة  بالندوة التعريف بالمرض كأحد الأمراض الوراثية التى كان يعتقد سابقاً أنها غير موجودة بمصر  ولكن بفضل أجهزة حديثة متطورة (جهاز العرق) تم تشخيص هذا المرض والذى يؤثر على الجهاز التنفسى والهضمى  ويؤدى الى التهابات رئوية متكررة قد تسبب فشل تنفسى كامل وإحتياج للأكسجين مدى الحياة ويعانى المريض أيضاً  من صعوبة فى هضم الدهون بالجسم يؤدي الي فشل في النمو.

فضلاً عن أن التشخيص المبكر  لمثل هذا النوع من الأمراض يضمن الحصول على أفضل علاج للمرض وبالتالى لا يتعرض الطفل  للعديد من المشكلات التى قد تودى بحياته.

ومن الجدير بالذكر أن المرض وراثى وقد يتكرر لأكثر من طفل في الأسرة  فى حين أن تكلفة العلاج تعد مكلفة جدا، حيث تقوم مستشفى الأطفال بجامعة عين شمس  بدور بارز فى علاج المرض والكشف المبكر عنه .

ومن ضمن فعاليات التوعية سوف يعقد يوم  الخميس ٧ نوفمبر الجارى  لقاء علمى كامل مع أساتذة من جامعات القاهرة، الإسكندرية، الزقازيق وأسيوط لتبادل الخبرات بشأن المرض.

مستشفى الأطفال بجامعة عين شمس تعقد ندوة عن مرض التليف التكيسى 2
مستشفى الأطفال بجامعة عين شمس تعقد ندوة عن مرض التليف التكيسى 2
مستشفى الأطفال بجامعة عين شمس تعقد ندوة عن مرض التليف التكيسى 1
مستشفى الأطفال بجامعة عين شمس تعقد ندوة عن مرض التليف التكيسى 1
مستشفى الأطفال بجامعة عين شمس تعقد ندوة عن مرض التليف التكيسى
مستشفى الأطفال بجامعة عين شمس تعقد ندوة عن مرض التليف التكيسى
مستشفي الأطفال كليه الطب جامعة عين شمس جامعة عين شمس مرض التليف التكيسى Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة ناهد فريد شوقى وصلاة الجنازة بمسجد الشرطة بالشيخ زايد

وفاة ناهد فريد شوقى.. 30 صورة تجمعها بوالدها الملك وابنتها ناهد السباعى

صدمة الوسط الفنى.. مسيرة ناهد فريد شوقى الفنية ومعاناتها بعد وفاة ابنها

أحمد عبد القادر خارج الأهلي.. معتز إينو يكشف السبب على الهواء

300 جنيه|الذهب ينزلق من أعلى سعر في تاريخه.. ومفاجأة بعيار 21 الآن

فتوح يبلغ مسئولي الزمالك بمعاناته من أزمة مالية ولا يمانع التجديد

تفاصيل جديدة عن انتقال مروان حمدي من المصري إلى الأهلي

سر فيلا طارق عبدالعزيز بعد وفاته.. مؤلفة وبقينا اتنين تحسم الجدل| خاص

موضوعات متعلقة

طفرة ملحوظة.. خبير: توسع كبير في القدرات التعليمية والبحثية في مصر

جامعة عين شمس تكشف تفاصيل نظام إلكتروني جديد لاستلام الرسائل العلمية

تكريم عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس السابق تقديرًا لجهوده

 جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تنظم مؤتمر طب الأسنان العالمي IDC 23

ترشيحاتنا

الاحتلال الإسرائيلي يطالب سكان شرق خان يونس إخلاء منازلهم فورا

جهود مصرية مكثفة.. وزير الخارجية في زيارة عاجلة إلى واشنطن بشأن غزة

أخطر الظواهر الجوية.. الأرصاد توجه تحذيرا للمواطنين بشأن طقس تلك الساعات

أسعار النفط العالمية تستقر وسط شكوك في تأثيرات خفض "أوبك+"

احترس من فضلك| أمطار تصل إلى حد السيول.. الأرصاد تحذر سكان هذه المحافظات

سلام.. اكتشاف غريب كويكب يحمل بقايا الأرض ويدور حوله قمران


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وفاة ناهد فريد شوقى.. 30 صورة تجمعها بوالدها الملك وابنتها ناهد السباعى

صدمة الوسط الفنى.. مسيرة ناهد فريد شوقى الفنية ومعاناتها بعد وفاة ابنها

بدل إزالة الألغام وخوذة وشدة قتالية داخل جناح الشركة الوطنية للتطوير والتنمية الصناعية|صور

لغز حير الجميع.. كشف السر الحقيقي لبناء الأهرامات العملاقة بهذه الطريقة

فيديو

جند السماء.. انتشار بكتيريا الشيغيلا بين جنود الاحتلال في قطاع غزة /فيديوجراف

منظومة حارس وتوليد النبضة الكهرومغناطسية| مصر تكشف لأول مرة عن سلاح مجابهة الطائرات بدون طيار.. فيديو وصور

قلم الشيبي.. ماذا قررت النيابة بشأن حسين الشحات في واقعة لاعب بيراميدز/فيديوجراف

لأول مرة| الجيش المصري يفاجئ العالم ويكشف عن أسطول طائرات بدون طيار حديثة يمتلكها .. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

اﻟﻤﺰﻳﺪ