تنسيقية شباب الأحزاب في ضيافة جامعة عين شمس بندوة "نعم للمشاركة.. خليك ايجابي"

تنظم جامعة عين شمس بالتعاون مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، ندوة تحت شعار " نعم للمشاركة .... خليك ايجابي"، وذلك في إطار حرص جامعة عين شمس على تعزيز الوعي السياسى لطلابها وتشجيعهم على المشاركة الفاعلة في الانتخابات الرئاسية.

تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس ، وبمشاركة نخبه من أعضاء مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب : طارق الخولي عضو مجلس النواب ، دكتورة غادة علي عضو مجلس النواب و محمود بدر عضو مجلس النواب ، وذلك فى تمام الساعة الحادية عشر صباح غدا الأربعاء الموافق ٦ ديسمبر بقاعة المؤتمرات الكبرى بدار الضيافة .