الشبورة تهدد الأطفال.. كيف نحميهم من برودة الطقس المفاجئة؟

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أنه بداية من اليوم حتى يوم الأحد المقبل، تشهد حالة الطقس أجواء متقلبة، ومزيد من الشبورة المائية الكثيفة، التي تصل إلى حد الضباب على بعض المناطق.

طرق حماية الأطفال من الشبورة

وتشعر الأمهات بالخوف من التقلبات الجوية والشبورة التي تصاحب فصل الشتاء، لأنها تجعلهم أكثر عرضة لنزلات البرد والإنفلونزا، بسبب انخفاض درجات الحرارة، ما جعلهم يبحثون عن تأثيرها على صحة الأطفال وكيفية وقايتهم منها.

وتؤثر الشبورة بشكل كبير على الجهاز المناعي للطفل، إذ أنها تتسبب في تهيج الجهاز التنفسي، وفقا لما نشر في موقع “هيلث لاين” الطبي.

ويعتبر الأطفال من أكثر الفئات المتضررة الذين يتأثرون بالتقلبات الجوية والشبورة لضعف مناعتهم، مما يجعلهم اكثر عرضة للإصابة بالحساسية والربو والجيوب الأنفية.

طرق حماية الأطفال من الشبورة

ويمكن حماية الأطفال من تأثير الشبورة وانخفاض درجات الحرارة المفاجئة التي تصاحب دخول فصل الشتاء، وتشمل ما يلي:

- ارتداء الملابس الثقيلة.

- تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات.

- الحفاظ على رطوبة الجسم بإستهلاك المشروبات العشبية والعصائر.

- شرب الماء بشكل منتظم.

- استخدام بخاخات الانف لتقليل الإفرازات.

- شرب الماء الفاتر قبل الخروج من المنزل.

- تغطية الأنف اثناء الخروج .

- إغلاق نوافذ المنازل.

_ تناول الفواكه والخضراوات لتعزيز مناعة الطفل بالمناعة.