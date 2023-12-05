بسبب لقاحات كورونا.. بوريس جونسون خطط لشن هجوم عسكري على دولة بالناتو

ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، نقلا عن مصادر دبلوماسية، أن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، بوريس جونسون، طلب من مستشارين عسكريين إعداد خطط لمداهمة مصنع لقاح كوفيد-19 الهولندي لاستعادة 5 ملايين جرعة من شركة أسترازينيكا.

وذكرت “ديلي ميل”، أن “جونسون كان “غاضبًا” من الخلاف مع الاتحاد الأوروبي بعد أن هددت بروكسل بمنع إرسال جرعات اللقاح إلى المملكة المتحدة من المصنع في مارس 2021”.

في ذلك الوقت، كان الاتحاد الأوروبي متورطًا في نزاع مع شركة الأدوية الأنجلو سويدية حول طرح اللقاح. وقالت شركة أسترازينيكا إن مشكلات الإنتاج تعني أنها لا تستطيع سوى تسليم حوالي ربع المخزون المخطط له إلى الاتحاد الأوروبي، ورفضت تحويل الإمدادات من مصانعها في المملكة المتحدة.

ودفع هذا بروكسل إلى التهديد بحظر تصدير اللقاح من أراضيها، وهو ما ادعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أنه ضروري لضمان "حصول أوروبا على حصتها العادلة".

وبحسب ما ورد، طلب جونسون، الذي تعهد بتطعيم المجموعات ذات الأولوية في المملكة المتحدة بالكامل بحلول منتصف أبريل 2021، من المستشارين العسكريين إعداد خطط لاستعادة جرعات اللقاح بالقوة من المصنع في لايدن.

وقال المصدر الدبلوماسي لصحيفة “ديلي ميل”، إن “رئيس الوزراء كان غاضبا.. وأمر المسؤولين بالنظر في جميع خيارات الرد، وشمل ذلك مطالبة الأجهزة الأمنية بالنظر فيما إذا كانت هناك أي خيارات للذهاب فعليًا وأخذ اللقاحات من هولندا وإحضارها إلى هنا”.