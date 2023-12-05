ألزموا منازلكم.. تحذير عاجل من السلطات الإيرانية لسكان العاصمة طهران

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية “فرانس برس”، اليوم الثلاثاء، بأن تلاميذ المدارس وبعض موظفي الدوائر الحكومية في العاصمة الإيرانية طهران تلقوا أمرا بلزوم منازلهم هذا الأسبوع بسبب ارتفاع مستويات تلوث الهواء.

وحسب “فرانس برس”، طالت الإنذارات من تلوث الهواء غالبية المدن الإيرانية الكبرى من أصفهان إلى تبريز، حيث أغلقت المدارس والثانويات منذ الأحد في طهران، وتحولت إلي الدراسة عن بعد.

وأوضحت السلطات الإيرانية، أنه على السكان الأكثر تأثرا، كالأطفال والمسنين والحوامل، تجنب الخروج، دتعية موظفي الدوائر الحكومية الذين يعانون من مشاكل صحية إلى العمل عن بعد.

وتعاني العاصمة الإيرانية طهران التي تضم 9 ملايين نسمة، من تلوث مزمن للهواء وغالبا ما تُصنف من المدن الأكثر تلوثا في العالم.