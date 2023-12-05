مليشيات الحوثي تعلن شرط توقف العمليات العسكرية ضد السفن في البحر الأحمر

قال عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله في اليمن "مليشيات الحوثي" محمد البخيتي، اليوم الثلاثاء، إن العمليات العسكرية التي نقوم بها في البحر الأحمر والبحر العربي لا تستهدف إلا السفن الإسرائيلية فقط.

وأضاف البخيتي في تصريحات له، أن عملياتنا العسكرية في البحر الأحمر والبحر العربي لها أهداف إنسانية وأخلاقية معلنة، لافتا إلى أن العمليات ستستمر وستتوسع ضد الاحتلال الإسرائيلي حتى يوقف جرائمه بحق الفلسطينيين.

وقال البخيتي موجها حديثة إلى دول العالم: "إذا كانت دول العالم قد قصرت في أداء واجبها الإنساني لوقف جرائم الإبادة في غزة، فننصحها بعدم التورط في دعم مرتكبيها".

وعلى جانب آخر، أصدرت القيادة المركزية الأمريكية، بيانا؛ تعليقا على استهداف مليشيات الحوثي 3 سفن تجارية تابعة لـ 14 دولة بـ 4 هجمات منفصلة في المياة الدولية في البحر الأحمر.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية في بيانها، أن المدمرة الأمريكية يو إس إس كارني استجابت لنداءات الاستغاثة وقدمت المساعدة لهذه السفن.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، وفقا لوكالة رويترز، إن موجات الهجمات التي يشنها الحوثيون في المنطقة قد لا تستهدف السفن الحربية الأمريكية بنهاية المطاف.

وأضافت وزارة الدفاع الأمريكية: "إذا قررنا التحرك ضد الحوثيين فسيكون ذلك في الوقت والمكان الذي نختاره".