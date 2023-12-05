انقسامات خطيرة..حارس مكتب نتنياهو يطلب تفتيش رئيس أركان الجيش بحثا عن جهاز تسجيل

أفادت القناة الـ13 الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأن حارس مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، طلب تفتيش رئيس أركان الجيش، هرتسي هاليفي، لدى دخوله المكتب بحثا عن جهاز تسجيل.

وأوضحت القناة العبرية، أن “رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، غضب وتوجه داخل الغرفة إلى الحاضرين، وعبر عن استيائه من الحادث”.

وقال مسؤولون في مكتب نتنياهو، إن حارس الأمن لم يتلق أي تعليمات، وأنهم لا يتعاملون مع الإجراءات الأمنية.

وأضاف أن “حارس الأمن أراد ببساطة التأكد من أن جميع المشاركين في المناقشة لم يكن بحوزتهم أجهزة تسجيل”.