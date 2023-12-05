صراخ وغضب.. تفاصيل اجتماع نتنياهو مع الأسرى السابقين لدى حماس

أفاد موقع "والا" العبري، مساء اليوم الثلاثاء، باندلاع عاصفة غضب خلال اجتماع مجلس الحرب الإسرائلي برئاسة بنيامين نتنياهو ، مع الأسرى السابقين الذيم أفرج عنهم من قبل حركة المقاومة الفلسطينية حماس.

وقال الموقع أن بعض الأسرى تحدثوا بغضب وصراخ وغادروا غرفة المناقشة أثناء ذلك.

وأضاف الموقع أن الأسرى الإسرائيليين طالبوا بالإفراج الفوري عن باقي الأسرى الآخرين لدى حركة حماس.

وقالت إحدى الأسرى أن قصف سلاح الجو لا يردع مقاتلي حركة حماس الذين ظلوا نائمين أثناء القصف. وأكدت بحزم: "انفجرت فوقنا قنابل طائرة، وظلوا نائمين. قنابلكم لا تحركهم".

من جانبه رد نتنياهو على مطالب الأسرى بالإفراج الفوري عن باقي الأسرى فورا بحسب الموقع، وقال في العالم الحقيقي لا توجد صفقة "الكل مقابل الكل".

وأضاف أيضًا وسأل عما إذا كان أي من المشاركين في الاجتماع يتخيل أنه لو كان هناك مثل هذا الاحتمال لكان شخص ما قد رفض. ومع ذلك، بحسب العائلات، لم يجب نتنياهو على الأسئلة، بل قرأ ما كتبه.

كما تناول وزير الدفاع يوآف غالانت مسألة ما إذا كان على استعداد لوقف القتال وإعطاء الأسرى مقابل جميع الأسرى، فأجاب بنعم، بحسب المشاركين، لكنه أضاف أن هذه الخطوة ليست على جدول الأعمال.

كما انتقد المشاركون طريقة إدارة الاجتماع. وانتقد أحدهم "كانت نموذجا لكيفية إدارة البلاد"، ووصف الاجتماع بأنه "مهين" وزعم أنه وقف وقال لوزير الدفاع "أنت تهين ذكاءنا بردودك".